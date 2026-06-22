دبي تسرّع الانتقال إلى “الحياة الرقمية” عبر منظومة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي في 22 يونيو/وام/نظمت دبي الرقمية فعالية “رقمنة الحياة في دبي 2026” بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية المعنية بالخدمات والبيانات والتقنيات الرقمية بهدف تسريع تطوير نموذج العمل الرقمي للمرحلة المقبلة وتوحيد الجهود الحكومية لتعزيز الخدمات والتجارب الرقمية المتكاملة بما يدعم مكانة دبي الرائدة عالمياً في التحول الرقمي ويواكب التوجهات المستقبلية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

جاءت الفعالية انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الهادفة إلى تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها على نطاق واسع في العمل الحكومي وتوحيد خدمات الأفراد وقطاع الأعمال ضمن منظومة رقمية متكاملة تستبق الاحتياجات وتبسط رحلة المتعامل وترتقي بجودة الحياة.

تشكل الفعالية محطة سنوية لتوحيد الرؤى والمنهجيات الحكومية المرتبطة بالخدمات والقنوات الرقمية وناقشت الجهات المشاركة خلالها سبل تعزيز التنسيق المؤسسي وتسريع معالجة التحديات المشتركة وتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة ذات مؤشرات أداء ومسؤوليات محددة بما يعزز ثقافة الإنجاز والنتائج الملموسة.

وركزت جلسات العمل على أربعة محاور رئيسية شملت جاهزية البيانات للذكاء الاصطناعي ومستقبل تقديم الخدمات والتجارب الحكومية وتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستقبل النضج الرقمي.

وناقش المشاركون سبل تطوير منظومات بيانات مترابطة وعالية الجودة وتعزيز تصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المتعاملين إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء المساعد في العمليات الحكومية وابتكار نماذج جديدة لقياس النضج الرقمي ومتابعة التحسين المستمر.

وأكد معالي حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية مضي دبي قدما نحو مرحلة جديدة تتكامل فيها البيانات والأنظمة والخدمات ضمن منظومة موحدة تتمحور حول الإنسان وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب حكومية استباقية وأكثر قرباً من المتعاملين.

شهدت الفعالية الاتفاق على مجموعة من المسارات التنفيذية المرتبطة بالمحاور الأربعة مع تحديد الجهات المسؤولة وآليات المتابعة الدورية بما يعزز المساءلة المشتركة ويسرع وتيرة التنفيذ ويؤكد التزام الجهات الحكومية بمواصلة تطوير نموذج حكومي أكثر تكاملاً واستباقية يدعم تنافسية دبي وريادتها الرقمية عالمياً