محمد العبار:"برؤية القيادة الرشيدة.. الإمارات أثبتت قدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات والتحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور"

دبي في 22 يونيو/وام/ استضاف نادي دبي للصحافة، الجهة المُنظِّمة لـ "منتدى منتدى الإعلام الإماراتي" الذي عُقِدت دورته الحادية عشرة اليوم (الاثنين) برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وحملت شعار "الإمارات خط أحمر" سعادة محمد العبار، مؤسّس "إعمار" و"نون" ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، في جلسة ضمن أعمل المنتدى تحت عنوان «الإمارات ملاذ آمن واستثمار لا يخسر»، حاوره خلالها الإعلامي حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، وذلك في فندق ماندارين أورينتال داون تاون، دبي.

وأكد العبار خلال الجلسة التي حضرها معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة أن ما حققته دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة من مكانة اقتصادية واستثمارية عالمية لم يأتِ نتيجة شعارات أو خطابات، وإنما ثمرة نهج راسخ يقوم على التخطيط الاستباقي والاستشراف والعمل المؤسسي المتواصل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور.

وأوضح أن وصف الإمارات بالملاذ الآمن لم يعد مجرد انطباع، بل حقيقة رسختها التجربة العملية والنتائج التي حققتها الدولة على مدى أكثر من نصف قرن، مؤكداً أن نجاح الإمارات يستند إلى منظومة متكاملة من التخطيط والاستشراف والإدارة الفاعلة التي عززت مكانتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على المستوى العالمي.

وأشار سعادته إلى أن الأزمات والتحديات ليست استثناءً في مسيرة الدول والمجتمعات، وإنما جزء من طبيعة التطور الاقتصادي والإنساني، لافتاً إلى أن الفارق الحقيقي يكمن في مدى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع تلك المتغيرات، وهو النهج الذي تبنّته دولة الإمارات منذ سنوات طويلة من خلال الاستثمار في التخطيط للمستقبل.

وأكد سعادة محمد العبار أن مختلف القطاعات الحيوية في الدولة أظهرت أعلى مستويات التماسك خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القطاعات الاقتصادية والعقارية والمالية واصلت أداءها الإيجابي فيما حافظت حركة السفر والأعمال على نشاطها، رغم تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة.

وقال سعادته إن ما شهدته الدولة خلال الفترة الماضية يعكس قوة بنيتها المؤسسية وثقة المجتمع والمستثمرين بقدرتها على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن التجربة الإماراتية أثبتت أن الاستعداد المبكر للمستقبل وصناعة الحلول الاستباقية قبل وقوع الأزمات يمثلان أحد أهم عوامل النجاح والاستقرار للتجربة التنموية الفريدة لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات رسّخت ثقافة التفكير المستقبلي والتخطيط بعيد المدى، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات الوطنية المختلفة، التي تواصل العمل على استشراف التحديات والفرص والاستعداد لها بوضع الحلول المناسبة بصورة استباقية.

وأضاف أن دولة الإمارات اعتادت اتخاذ القرارات الكبرى وتنفيذ المشاريع النوعية حتى في أصعب الظروف، انطلاقاً من الثقة الراسخة بالمستقبل وبقدرة الدولة على مواصلة مسيرة النمو وتحقيق الإنجازات.

وتطرّق سعادة محمد العبار إلى التغطيات الإعلامية العالمية التي صاحبت التطورات الأخيرة في المنطقة، مؤكداً أن بعض الروايات التي تم تداولها لم تعكس الواقع الفعلي الذي شهدته دبي ودولة الإمارات، وأشار إلى أن الحقائق على الأرض كانت واضحة من خلال استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري والأعمال بصورة طبيعية.

وقال إن مدينة عالمية بحجم دبي، بما حققته من نجاحات ومكانة دولية، ستبقى محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية، مؤكداً أن أفضل رد على أي سرديات غير دقيقة يتمثل في نقل الحقائق والوقائع كما هي، وإبراز ما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات ومؤشرات إيجابية.

وفي ختام الجلسة، وجّه سعادة محمد العبار الشكر إلى الإعلاميين على جهودهم في نقل المعلومات والحقائق بمهنية ومسؤولية، مؤكداً أن الإعلام يؤدي دوراً محورياً في تعزيز الوعي وترسيخ الثقة من خلال تقديم صورة واقعية وموضوعية تعكس ما تشهده الدولة من تطور وإنجازات نوعية، وأشار إلى أن الثقة كانت وما زالت أحد أهم الأصول التي بنت عليها دولة الإمارات نجاحاتها، وهي الأساس الذي يدعم استمرار مسيرتها التنموية ويعزز قدرتها على اغتنام الفرص وتحويل التحديات إلى محطات جديدة للإنجاز والنمو.