مستشفى الشيخ طحنون بالعين ينجح في إجراء عملية جراحية معقدة أنقذت مريضاً

العين في 23 يونيو/ وام / أعلنت "صحة"، التابعة لـ"بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن نجاح مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية في إجراء جراحة متعددة الأنظمة معقدة أنقذت حياة مريض يبلغ من العمر 60 عامًا كان يعاني من مضاعفات صحية شديدة وطويلة الأمد.

ومدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية التابعة لشركة "صحة" ذات خبرة في علاج أمراض الجهاز الهضمي العلوي، حيث تعتمد نموذج رعاية متكاملًا قائمًا على العمل ضمن فرق متعددة التخصصات، بما يضمن تكامل القرارات الطبية وسلامة التنفيذ كما تضم وحدة عناية مركزة مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب توفر خدمات الأشعة التداخلية بشكل فوري لدعم الاستجابة السريعة للحالات المعقدة.

وكان المريض يعاني من مضاعفات أثرت بشكل كبير على منطقتي الصدر والبطن، وتم اعتماد خطة جراحية متعددة المراحل ركزت على تخفيف الضغط عن البُنى التشريحية التي كانت تؤثر على التنفس والحركة، بهدف استعادة جودة الحياة التي فقدها المريض على مدار سنوات.

وأُجريت المرحلة الأولى عبر جراحة بالمنظار لإصلاح التلف الداخلي وإعادة الأعضاء إلى مواضعها الطبيعية وفي مرحلة لاحقة، أجرى فريق جراحة الصدر تدخلًا إضافيًا لتحسين وظيفة الرئة التي كانت تعاني من ضعف شديد كما نُفذت عملية تنظيرية ثانية لمعالجة الضغط داخل البطن ومنع أي مضاعفات مستقبلية.

وخلال فترة التعافي، ومع الرعاية المكثفة والدعم التأهيلي والعلاج الطبيعي، أظهر المريض تحسنًا ملحوظًا. واليوم، استعاد قدرته على الحركة والاستقرار بعد سنوات من المعاناة.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية التابعة لشركة "صحة" في جراحات الجهاز الهضمي العلوي والعمليات متعددة التخصصات، ويعكس التزامها بتقديم رعاية متقدمة قائمة على الابتكار والتميز الطبي.