البرتغال تفوز على أوزبكستان بخماسية في كأس العالم 2026

هيوستن في 23 يونيو/ وام / فاز منتخب البرتغال على نظيره الأوزبكستاني بخمسة أهداف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الحادية عشرة من كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاءت أهداف البرتغال الخمسة عن طريق كريستيانو رونالدو ( ق6 وق36)، ونونو مينديز ( ق17)، وعبدا لي نيماتوف لاعب أوزبكستان بالخطأ في مرماه (ق60)، ورفائيل لياو ( ق87).

وبهذه النتيجة رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقيت أوزبكستان في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

ويلتقي ضمن المجموعة ذاتها منتخبا كولومبيا والكونغو الديمقراطية غداً الساعة 6 صباحاً بتوقيت الإمارات.