"مدينة الشارقة للنشر" ترسم مسارات عبور الناشرين بين الأسواق العربية والآسيوية

الشارقة في 24 يونيو/ وام / شاركت "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 بوصفها أول منطقة حرة متخصصة في قطاع النشر على مستوى العالم لتعرّف الناشرين الصينيين والآسيويين بالفرص التي توفرها الشارقة لدخول الأسواق العربية والإقليمية إلى جانب عرض فرص الاستفادة من منصة المدينة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوسيع حضورهم في المنطقة بالإضافة إلى فتح مسارات جديدة أمام الناشرين الإماراتيين والعرب لبناء علاقات عملية مع دور النشر وشركات الطباعة والتوزيع ومؤسسات الصناعات الإبداعية في الصين والمنطقة الآسيوية.

وجاءت المشاركة في المعرض ضمن وفد إمارة الشارقة في جناح "البيت الإماراتي" الذي حلت دولة الإمارات ضيف شرف على دورته الـ32 من المعرض الذي أقيم في مركز الصين الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الصينية.

وضمن جهودها لنقل صورة الأعمال في إمارة الشارقة شاركت المنطقة الحرة في جلسة بعنوان: "مدينة الشارقة للنشر، منصة عالمية لنمو صناعة النشر" تحدث خلالها سيف السويدي مدير مدينة الشارقة للنشر وشي يانغ "هيفا" مديرة منشورات "أوتار" ومايوان "عائشة" مديرة دار الصفحات الجديدة للنشر والتوزيع واستعرضت الجلسة كيفية مساعدة الناشرين على التوسع من خلال البنية التحتية والطباعة عند الطلب والتوزيع الدولي.

وقال سيف السويدي: تحمل مشاركتنا في معرض بكين الدولي للكتاب أهمية خاصة لأننا نخاطب سوقاً آسيوية تمتلك ثقلاً كبيراً في الطباعة والنشر الرقمي وتجارة الحقوق وسلاسل الإمداد المرتبطة بالكتاب واليوم أصبحت مدينة الشارقة للنشر وجهة لعدد متزايد من الشركات القادمة من الصين وآسيا لأنها تمنحها موقعاً قريباً من الأسواق العربية وبيئة عمل واضحة وبنية تشغيلية تساعدها على الانتقال من الحضور التجاري المحدود إلى شراكات طويلة الأمد داخل المنطقة.

وأضاف أن وجودنا في بكين وضعنا أمام فرصة عملية لشرح ما توفره الشارقة للناشر الآسيوي والعربي معاً فالناشر العربي يبحث عن حلول أكثر كفاءة في الطباعة والتوزيع والوصول إلى القراء والناشر الصيني والآسيوي يبحث عن بوابة موثوقة لفهم السوق العربية والتعامل معها ومن هنا تأتي قيمة المدينة إذ تجمع بين البنية التنظيمية والخدمات المهنية والشركاء المتخصصين بما يجعل الشارقة نقطة التقاء حقيقية بين صناعة نشر عربية نامية وأسواق آسيوية واسعة التأثير.

وبحثت "مدينة الشارقة للنشر" خلال المعرض فرص التعاون مع مطابع وشركات متخصصة في الصين بهدف توفير خيارات طباعة تنافسية للناشرين الإماراتيين والعرب كما سلطت المدينة الضوء على شراكاتها الإستراتيجية التي تدعم بناء منظومة متكاملة حول الناشر وفي مقدمتها شراكتها مع "لايتنينغ سورس" في حلول الطباعة عند الطلب بما يتيح للناشرين إدارة كميات الطباعة بمرونة أكبر وتقليل أعباء التخزين.

وعرفت المدينة زوار المعرض على إسهام شراكتها مع "آراب بوك فيرس" في تعزيز حضور المحتوى العربي وتوسيع فرص تداوله إلى جانب شراكتها مع "بيج باد وولف" التي تفتح قنوات إضافية لوصول الكتب إلى جمهور أوسع من القراء عبر مسارات بيع وتوزيع متنوعة.

وأثمرت مشاركة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عن فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من شركات الترجمة والطباعة الصينية إضافة إلى استقطاب شركات مهتمة بتأسيس أعمالها في المدينة بما يعزز مكانة الشارقة كمركز عالمي لصناعة النشر والخدمات الإبداعية المرتبطة بها.