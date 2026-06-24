ساند لإدارة المرافق تطبق إجراءات متكاملة لتعزيز سلامة العاملين خلال موسم الصيف

الشارقة في 24 يونيو/ وام / تواصل شركة ساند لإدارة المرافق تنفيذ منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعوية الهادفة إلى حماية العاملين في مواقع العمل الخارجية خلال أشهر الصيف وذلك انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات بتطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين وفي إطار حرصها على حماية العاملين وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل.

وقال المهندس حامد الزرعوني المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق إن سلامة العاملين أولوية راسخة في جميع عمليات الشركة ونحرص على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية بما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعتمدة في الدولة ويعد الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة جزءاً من منظومة متكاملة تهدف إلى حماية العاملين وترسيخ ثقافة الصحة والسلامة المهنية بما يواكب رؤية دولة الإمارات في الارتقاء بجودة الحياة ورفاه العاملين.

وأضاف: نعمل على تنفيذ برامج توعوية وتدريبية مستمرة لرفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه إلى جانب توفير معدات الوقاية الشخصية والإرشادات اللازمة التي تساعد العاملين على أداء مهامهم بأمان وكفاءة.

وأوضح أن الشركة تطبق إجراءات وقائية متقدمة تشمل المتابعة الميدانية الدورية لمواقع العمل والتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية وتوفير فترات الراحة المناسبة بما يسهم في تعزيز سلامة العاملين والحفاظ على استمرارية الأعمال وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وتشمل خدمات الشركة إدارة المرافق المتكاملة والمشروعات الفنية الكهربائية والميكانيكية والصحية إضافة إلى تطبيق أنظمة متطورة لإدارة المباني والطاقة والحلول الأمنية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

يُذكر أن ساند لإدارة المرافق إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.