مجموعة وصل تجسد نهج "دبي الأفعال" عبر مشاريع حضرية تعزز جودة الحياة في الإمارة

دبي في 24 يونيو/ وام / أكد سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل، أن مشاريع المجموعة تعكس امتداداً عملياً لنهج "دبي الأفعال - Dubai-It" الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والقائم على تحويل الرؤى والطموحات إلى إنجازات واقعية تسهم في تطوير المدينة وتعزيز جودة الحياة.

وأوضح أن هذا النهج يعكس فلسفة دبي في العمل، المبنية على التنفيذ المتقن، وسرعة الإنجاز، وتحويل الأفكار إلى مشاريع حضرية متكاملة تُحدث أثراً ملموساً في المجتمع.

وأشار إلى أن مشاريع "وصل" تترجم هذه الفلسفة من خلال تطوير مجتمعات ومشاريع عمرانية متكاملة تعزز مفهوم الإنجاز الاستثنائي، مؤكداً أن هذا النموذج جعل من دبي مرجعاً عالمياً في التنمية وصناعة الفرص وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف أن المجموعة تواصل مواءمة مشاريعها مع "أجندة دبي الحضرية 2040"، عبر تطوير بيئات متكاملة تتمحور حول الإنسان وجودة الحياة، من خلال الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية والتجارية، وتوسيع المرافق المجتمعية، وإنشاء حدائق ومساحات مفتوحة بمعايير عالمية، إلى جانب توفير مساكن ميسّرة تدعم تنوع الخيارات السكنية وتخدم مختلف فئات المجتمع، مع الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية للمناطق.

وأكد القاسم أن قوة دبي تكمن في تحويل الإستراتيجيات إلى مشاريع على أرض الواقع بسرعة وكفاءة، وهو ما تعكسه مبادرة "دبي الأفعال" في ترسيخ ثقافة الإنجاز والنتائج الملموسة.

وقال: تسير مشاريع "وصل" وفق هذا النهج في العمل، حيث نحول الأفكار إلى مجتمعات نابضة بالحياة، تعزز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والاستدامة وجودة الحياة.

وتُعد مجموعة وصل إحدى أبرز شركات التطوير وإدارة العقارات في دبي، وقد تأسست من قبل مؤسسة دبي العقارية "DREC" لإدارة وتنمية محفظتها العقارية المتنوعة.

وتضم محفظة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية والصناعية، وتدير أكثر من 60,000 وحدة وأكثر من 1,000 مبنى وما يزيد على 5,500 قطعة أرض، بما يعزز دورها في تشكيل المشهد الحضري للإمارة ودعم جودة الحياة فيها.