نادي الشارقة للسيارات القديمة يطلق برنامجه الصيفي للأطفال والناشئة

الشارقة في 24 يونيو/ وام / أطلق نادي الشارقة للسيارات القديمة برنامجه الصيفي التفاعلي للأطفال والناشئة "عطلتنا غير" بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وعدد من الجهات الحكومية والخاصة داعياً أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم للاستفادة من الأنشطة والورش المتنوعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه وتنمية المهارات واكتشاف مواهب المنتسبين.

ويُقام البرنامج في مقر نادي الشارقة للسيارات القديمة والمتحف التابع له خلال الفترة من 6 يوليو إلى 30 يوليو 2026 ويستهدف الأطفال من عمر 7 إلى 12 عاماً، والناشئة من عمر 13 إلى 17 عاماً ضمن بيئة تعليمية وتفاعلية تسهم في استثمار أوقات الإجازة الصيفية وتعزيز معارف المشاركين وقدراتهم في مجالات متنوعة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية والابتكار لديهم من خلال سلسلة من الورش والأنشطة التعليمية والترفيهية التي تُقدَّم بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الحكومية والمجتمعية والثقافية بما يسهم في إثراء تجارب الأطفال والناشئة وتنمية قدراتهم الشخصية والاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد بن بطي الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة أن البرنامج الصيفي يأتي في إطار حرص النادي على توفير بيئة محفزة تجمع بين المعرفة والمتعة وتسهم في تنمية مهارات الأجيال الجديدة وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والقيم المجتمعية.

ويتضمن البرنامج أربعة محاور رئيسية موزعة على أسابيع متتالية حيث ينطلق الأسبوع الأول بعنوان "الأسرة" ويتناول أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع وترسيخ القيم والهوية الوطنية من خلال ورش وأنشطة تفاعلية متنوعة.

ويخصص الأسبوع الثاني لموضوع الذكاء الاصطناعي حيث يتعرف المشاركون إلى أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال ورش عملية وتجارب تفاعلية تسهم في تنمية مهارات الابتكار والتفكير المستقبلي لديهم.

أما الأسبوع الثالث فيحمل عنوان "الشارقة" ويعرّف المشاركين بتاريخ الإمارة وتراثها الثقافي والحضاري ومعالمها البارزة عبر أنشطة وزيارات وورش تثري معارفهم وتعزز ارتباطهم بموروثهم الوطني.

ويختتم البرنامج فعالياته بالأسبوع الرابع "الصحة الرياضية" الذي يركز على تعزيز أنماط الحياة الصحية واللياقة البدنية والتغذية السليمة إلى جانب الأنشطة الرياضية والتوعوية التي تشجع المشاركين على تبني أسلوب حياة متوازن ونشط.