الدار للتعليم تخصص 385.8 مليون درهم لنقل وتحديث حرم كرانلي أبوظبي

أبوظبي في 24 يونيو/ وام / أعلنت الدار للتعليم، المزود لخدمات التعليم في أبوظبي وخارجها، وبالشراكة مع "كرانلي" المملكة المتحدة، اليوم عن استثمارات بقيمة 385.8 مليون درهم لتوطين حرم كرانلي أبوظبي لمرحلتَي الإعدادية والثانوية إلى مبنى حديث في جزيرة السعديات.

ومن المقرر افتتاح الحرم الجديد خلال العام الدراسي 2027–2028، ليستوعب ما يصل إلى 2,178 طالباً، مما يعزز بشكل كبير قدرة كرانلي أبوظبي على تلبية الطلب المتزايد على التعليم البريطاني المتميز، ويؤكد التزامها بتقديم تجربة تعليمية استثنائية.

ويقع الحرم الجديد على بعد سبع دقائق فقط من الموقع الحالي، وبجوار مبنى مرحلة ما قبل الابتدائي، ما يحقق تكاملاً جغرافياً لمنظومة كرانلي داخل منطقة السعديات المتميزة.

ويتجاوز التصميم المفاهيم التقليدية للهندسة المؤسسية ليؤسس منظومة ابتكار تعليمية مستدامة وعالية الكفاءة، تم تطويرها لتعظيم القيمة طويلة الأمد للمجتمع، وتعزيز رضا أولياء الأمور، ودعم مؤشرات الأداء الأكاديمي للطلبة.

ولتعزيز التميز الأكاديمي في التخصصات العلمية، يوفر المرفق الجديد بنيتة تحتية تتضمن مختبرات مستقلة لكل من الأحياء والكيمياء والفيزياء، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، بما يتيح للطلبة التفاعل مع المفاهيم المعقدة من خلال محاكاة الواقع وتطوير فهم أعمق للمفاهيم التقنية المجردة.

كما يقدم قسم المرحلة الثانوية "Sixth Form" مكتبة بحثية متخصصة تضم مناطق دراسة مشتركة، وقاعة لعرض مشاريع الطلبة، وغرفة مخصصة لمؤتمرات القيادة الطلابية، بما يرسخ التفكير النقدي وحل المشكلات ضمن الحياة اليومية للطلبة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير مجلس خاص بالمرحلة الثانوية، يتيح للطلبة التفاعل مع التراث الإماراتي والثقافة العربية والهوية الوطنية، بما يعكس التزام كرانلي أبو ظبي العميق بدمج الهوية الوطنية الإماراتية ليس فقط ضمن المنهج الدراسي، بل كجزء أساسي من الحياة المدرسية اليومية.

وفي مرحلة التعليم المبكر، يضم حرم المرحلة الاعدادية مختبرات STEM مخصصة، ومختبرات للعلوم والاكتشاف، إلى جانب قاعة مخصصة لنموذج الأمم المتحدة (MUN) لتعزيز الوعي العالمي، والمحاكاة الدبلوماسية، وتنمية مهارات البحث والاستقصاء المبكر.

أما البنية الرياضية، فستشهد تطويراً نوعياً واسع النطاق يشمل إنشاء مسبح أولمبي بمواصفات تنافسية بطول 50 متراً و8 حارات، إلى جانب صالة رياضية مائية متكاملة. كما يضم المبني الجديد صالة متعددة الاستخدامات من طابقين تحتوي على استوديوهات للجمباز والجيوجيتسو والتعبير الفني. وتشمل المرافق الإضافية ملاعب البادل، ملعب كرة سلة مزود بمقاعد للجمهور، استوديو لمحاكاة الجولف، ومرافق للكريكيت وتنس الطاولة. ويتميز الحرم أيضاً بملعب كرة قدم بمواصفات احترافية من العشب الطبيعي، ما يجعله من بين الملاعب القليلة في أبو ظبي التي توفر هذا المستوي، بما يدعم تطوير الأداء الرياضي، وصحة اللاعبين، وقدرة المدرسة على استقطاب الكفاءات الرياضية والحفاظ عليها.

وفي مجال الفنون الإبداعية وفنون الأداء، يتضمن الحرم منظومة متكاملة تشمل مسرحاً رئيسياً بسعة 650 مقعداً مع خشبة موسعة، ومسرح “بلاك بوكس” متخصص، واستوديوهات مخصصة للدراما، والموسيقى، وتقنيات الموسيقى، ومساحات للعزف الفردي، وغرفة تسجيل صوتي. كما تمتد مرافق الفنون البصرية والإعلام الرقمي لتشمل استوديو فنون للمرحلة الثانوية، وغرفة مظلمة للتصوير، واستوديو للتصميم والتكنولوجيا، واستوديو للبث الإذاعي/البودكاست، ومختبرات تقنية معلومات متكاملة.

وقالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي للدار للتعليم: صممنا الحرم الجديد لكرانلي أبوظبي انطلاقاً من قناعة راسخة بأن جودة البيئة التعليمية تنعكس مباشرة على جودة اداء الطلبة وتم اتخاذ كل قرار سواء فيما يختص بمختبرات العلوم المتخصصة أو فصول الذكاء الاصطناعي او المركز الرياضي ومجلس المرحلة الثانوية وغيرها بهدف توسيع آفاق الطلبة أكاديمياً، ورياضياً، وإبداعياً، وثقافياً. إنه بيئة تعليمية من الجيل القادم تحافظ على جوهر تميز كرانلي أبو ظبي، وتعزز في الوقت ذاته عمق التجربة الأكاديمية والطابع الإنساني الذي تتميز به المدرسة.

وقد تم تصميم الحرم الجديد وفق أعلى معايير المباني الخضراء، حيث حصل على تصنيف استدامة "Estidama" بدرجة اللؤلؤة 5، وهو أعلى تصنيف معتمد للمباني المستدامة في دولة الإمارات.

ويضمن هذا التكامل كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وبيئة تعليمية صحية ومرنة مناخياً، مدعومة بأداء تشغيلي طويل الأمد واستدامة بيئية عالية.

ستواصل كرانلي أبو ظبي عملياتها التعليمية بالكامل في حرمها الحالي حتى العام الدراسي 2027–2028. وقد وضعت الدار للتعليم وكرانلي المملكة المتحدة إطاراً انتقالياً مرحلياً شاملاً لضمان استمرارية العملية التعليمية بسلاسة لحين الانتقال إلى الحرم الجديد.