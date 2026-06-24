الإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة "الرمز للتداول والاستثمار"

أبوظبي في 24 يونيو / وام / أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة "الرمز كابيتال" اليوم عن الفائزين في النسخة الثانية من "مسابقة الرمز للاستثمار والتداول"، فيما سيتم فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة بتاريخ 25 يونيو.

تأتي المسابقة ضمن جهود الطرفين الرامية إلى تشجيع الاستثمار المسؤول، وتعزيز المعرفة المالية، وتنمية ثقافة بناء الثروة على المدى الطويل لدى الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ومن خلال الجمع بين المشاركة الفعلية في السوق ونظام المكافآت التفاعلي، تتيح المبادرة للمستثمرين فرصة تطوير مهاراتهم الاستثمارية العملية، وتوسيع معرفتهم بآليات عمل أسواق رأس المال.

وبناءً على النجاح الذي حققته النسخة الأولى، أتاحت الجولة الثانية للمشاركين اختبار معارفهم الاستثمارية واستراتيجيات التداول ضمن بيئة سوق حقيقية، حيث اعتمد التقييم على مستوى الأداء بدلاً من حجم المحفظة الاستثمارية.

وتواصل المبادرة استقطاب اهتمام متزايد من المستثمرين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء، الراغبين في تطوير ممارساتهم الاستثمارية على أسس أكثر وعياً وانضباطاً.

وشملت قائمة الفائزين في الجولة الثانية كلاً من: عمر الحضرمي بالمركز الأول عن أداء بلغ 9.1% خلال شهر واحد، ليفوز بمليون ميل من برنامج ضيف الاتحاد، وفي المركز الثاني عبد الله الأشقر بـ8.7% وجائزة 500 ألف ميل، واسماعيل حسين بالمركز الثالث بـ8% و250 ألف ميل.

ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، تم تقييم النتائج بالاعتماد على العائد المرجّح زمنياً، بهدف قياس الأداء بعيداً عن رأس المال المستثمر، بما يضمن تقييماً عادلاً وشفافاً لمهارات التداول.

وأُتيح لجميع المشاركين الوصول إلى بيانات السوق والتقارير والمعلومات الاستثمارية المتوفرة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، لمساعدتهم على تطوير أساليبهم الاستثمارية وبناء استراتيجيات أكثر كفاءة وفاعلية.

ومع فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة، والتي ستمتد من 25 يونيو إلى 24 يوليو، يمكن للمستثمرين الذين لديهم حساب تداول نشط لدى "الرمز" مواصلة اختبار استراتيجياتهم، ومتابعة أدائهم عبر لوحة إلكترونية مخصصة، والمنافسة على جوائز تشمل الجائزة الكبرى بقيمة مليون ميل من برنامج ضيف الاتحاد.