بريطانيا تشهد أعلى مستوى حرارة في يونيو عند 35.7 درجة جنوب إنجلترا

لندن في 24 يونيو/ وام / سجلت بريطانيا اليوم أعلى درجة حرارة في تاريخها خلال شهر يونيو بلغت 35.7 درجة مئوية في جنوب إنجلترا.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن درجة الحرارة سُجلت في تشارلوود بمقاطعة سَري في إنجلترا قرب مطار غاتويك، فيما تشهد بريطانيا شهرا ثانيا على التوالي من الحر القياسي.
يذكر أنه منذ بدء السجلات الرسمية عام 1884، كان الرقم القياسي السابق يبلغ 35.6 درجة مئوية وسُجل في 1957 قبل أن يتكرر لاحقا في
1976 أما أعلى درجة حرارة سُجلت على الإطلاق في بريطانيا فكانت في يوليو 2022 وبلغت 40.3 درجة مئوية.
-خلا-.