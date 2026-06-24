بريطانيا تشهد أعلى مستوى حرارة في يونيو عند 35.7 درجة جنوب إنجلترا

لندن في 24 يونيو/ وام / سجلت بريطانيا اليوم أعلى درجة حرارة في تاريخها خلال شهر يونيو ​بلغت 35.7 درجة مئوية في جنوب إنجلترا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن درجة الحرارة سُجلت في تشارلوود ⁠بمقاطعة سَري في إنجلترا قرب مطار غاتويك، فيما تشهد بريطانيا شهرا ثانيا على التوالي من الحر القياسي.

يذكر أنه منذ بدء ‌السجلات الرسمية ⁠عام 1884، كان ​الرقم القياسي السابق ⁠يبلغ 35.6 درجة مئوية ⁠وسُجل في 1957 قبل أن ⁠يتكرر لاحقا في

1976 أما أعلى درجة حرارة سُجلت ⁠على ​الإطلاق في ⁠بريطانيا فكانت في يوليو 2022 وبلغت 40.3 درجة مئوية.

-خلا-.