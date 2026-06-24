شرطة أبوظبي تحتفي بطلاب مبادرة "تحية خط الدفاع الأول"

أبوظبي في 24 يونيو/وام/ احتفت شرطة أبوظبي بطلبة مبادرة "تحية خط الدفاع الأول" خلال استضافتها طلبة مدارس أبوظبي المشاركين على مسرح الشهيد بشرطة أبوظبي، بحضور ممثلي دائرة التعليم والمعرفة وعدد من الكوادر التعليمية والطلبة المشاركين.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية وترسيخ قيم الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة وخدمة الوطن.

واطلع الطلبة خلال الزيارة على جانب من جهود شرطة أبوظبي في المجالات المجتمعية والتوعوية، وتم استعراض مجموعة من الأعمال الإبداعية التي قدمها الطلبة ضمن المبادرة .

وأشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به شرطة أبوظبي في دعم المبادرات المجتمعية والتوعوية .