حملات توعوية لتعزيز سلامة سائقي دراجات التوصيل في أبوظبي

أبوظبي في 24 يونيو /وام/ نفذ مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع شركة "كيتا" لخدمات التوصيل عند الطلب، حملات توعوية مشتركة استهدفت سائقي دراجات التوصيل في إطار جهود المركز المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية، والارتقاء بجودة خدمات التوصيل، ودعم تنظيم هذا القطاع الحيوي في إمارة أبوظبي.

وشملت الحملات مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية لسائقي دراجات التوصيل، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة وتنظيم ورش توعوية تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز الاستخدام الصحيح لمعدات الحماية الشخصية، ورفع مستوى الوعي بأهمية القيادة الآمنة والالتزام بالمسارات المخصصة، بما يحد من الحوادث ويسهم في تحسين مستويات السلامة على الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

كما تضمن التعاون العمل على تحسين بيئة عمل السائقين عبر توفير مناطق استراحة مخصصة ومجهزة في مواقع استراتيجية، بما يدعم أداءهم بكفاءة على الطرق.

ويسعى الطرفان إلى تطوير برامج لتأهيل واعتماد سائقي دراجات التوصيل، وتحسين مؤشرات السلامة لهذه الفئة من مستخدمي الطريق، وتعزيز الالتزام باستخدام المسارات الآمنة التي تراعي متطلبات الجانبين.

وأكد المهندس عبدالله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، مواصلة المركز جهوده لتطوير قطاع التوصيل وفق أفضل الممارسات العالمية عبر مبادرات توعوية وتنظيمية تعزز السلامة المرورية وترفع كفاءة الخدمات، مشيراً إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الإمارة.

وأكد كولين شو، رئيس عمليات الخدمات اللوجستية في كيتا الإمارات، حرص الشركة على مواصلة التعاون مع مركز النقل المتكامل لدعم المبادرات التوعوية وتعزيز سلامة سائقي التوصيل، بما يرسخ أفضل الممارسات التشغيلية والالتزام بالأنظمة، ويسهم في الارتقاء بمعايير السلامة وجودة الخدمات.