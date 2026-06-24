7 متأهلين وأرقام تاريخية لميسي ورونالدو..حصاد الجولة الثانية لمونديال2026

عواصم في 24 يونيو/وام/ أسفرت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عن تأهل 7 منتخبات رسمياً إلى دور الـ32، فيما تأجل حسم بقية بطاقات العبور إلى الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وضمنت منتخبات الأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، وكولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك تأهلها إلى الدور المقبل بعد حصد النتائج التي كفلت لها العبور المبكر قبل الجولة الحاسمة.

وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه اللافت في البطولة، بعدما سجل ثنائية رفعت رصيده إلى 5 أهداف، لينفرد بصدارة هدافي النسخة الحالية، كما عزز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 18 هدفاً، مؤكداً دوره المحوري في مسيرة منتخب بلاده حامل اللقب.

وفي المقابل، أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازاً تاريخياً جديداً إلى سجله الحافل، بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافاً في 6 نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم.

وشهدت الجولة الثانية تسجيل 66 هدفاً في 24 مباراة، ليرتفع إجمالي أهداف البطولة إلى 141 هدفاً بعد ختام أول جولتين، فيما حافظت الجولة الأولى على تفوقها من حيث عدد الأهداف المسجلة.

وسجلت الجولة الثانية عدداً من النتائج الكبيرة، أبرزها فوز كندا على قطر بنتيجة 6-0، والبرتغال على أوزبكستان 5-0، وهولندا على السويد 5-1.

وفي قائمة الهدافين، يتصدر ميسي الترتيب برصيد 5 أهداف، يليه الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند برصيد 4 أهداف لكل منهما.

ويمتلك المنتخب الألماني أقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن برصيد 9 أهداف، يليه كل من النرويج وكندا وهولندا برصيد 7 أهداف لكل منتخب.

وعلى صعيد المؤشرات الهجومية، تصدر المنتخب التركي قائمة أكثر المنتخبات تسديداً على المرمى بإجمالي 62 محاولة، رغم خسارته في أول مباراتين أمام أستراليا وباراغواي، وجاء المنتخب الإسباني ثانياً بـ49 محاولة، ثم كندا بـ46 محاولة، وأوروغواي بـ44 محاولة، فيما حل المنتخب الألماني خامساً بـ42 محاولة.

وفي الإحصائيات البدنية، جاء المنتخب الألماني في صدارة المنتخبات من حيث متوسط السرعة خلال المباريات بواقع 6.46 كيلومتر في الساعة، يليه منتخب التشيك بمتوسط 6.44 كيلومتر في الساعة، ثم إسكتلندا بمتوسط 6.31 كيلومتر في الساعة، فيما تقاسم منتخبا إسبانيا والنرويج المركز الرابع بمتوسط 6.23 كيلومتر في الساعة لكل منهما.

وعلى مستوى حراسة المرمى، حافظت 4 منتخبات فقط على نظافة شباكها بعد جولتين، وهي المكسيك والأرجنتين وإسبانيا وغانا.

وفي المقابل، تصدر المنتخب التونسي قائمة أكثر المنتخبات استقبالاً للأهداف بإجمالي 9 أهداف، يليه منتخب أوزبكستان بـ8 أهداف، ثم منتخبات كوراساو والعراق وقطر التي استقبلت 7 أهداف لكل منها.

وفي جانب الاستحواذ وبناء اللعب، تصدر المنتخب الإسباني قائمة أكثر المنتخبات دقة في التمرير بإجمالي 1554 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 93%، يليه المنتخب البرتغالي بـ1443 تمريرة بنسبة دقة 91%، ثم المنتخب التركي بـ1388 تمريرة بالنسبة ذاتها.

وعلى صعيد الانضباط، يعد منتخب باراغواي الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء برصيد 6 إنذارات، فيما يتقاسم منتخبا قطر وجنوب إفريقيا صدارة البطاقات الحمراء بواقع حالتي طرد لكل منهما.

وشهدت الجولة الثانية إشهار 61 بطاقة صفراء، ليرتفع إجمالي الإنذارات في البطولة إلى 113 بطاقة صفراء بعد ختام 48 مباراة من أصل 104 مباريات مقررة في البطولة.

كما واصلت الجماهير تسجيل حضور لافت في المدرجات، إذ بلغ إجمالي الحضور الجماهيري 3,072,164 متفرجاً خلال 48 مباراة، بمتوسط 64 ألف متفرج للمباراة الواحدة، ما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير الذي تشهده البطولة منذ انطلاقتها.