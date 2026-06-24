فتح باب التسجيل في المعسكر الصيفي برأس الخيمة والرمس

رأس الخيمة في 24 يونيو / وام / أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية فتح باب التسجيل في المعسكر الصيفي الرابع عشر تحت شعار "صيفك على كيفك"، والذي يقام في المقر الرئيسي للجمعية بمنطقة الظيت في رأس الخيمة، إلى جانب تنظيم المعسكر الصيفي الثامن في مقر الجمعية بمنطقة الرمس.

ويأتي ذلك ضمن برامجها السنوية الهادفة إلى استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم في بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة.

ويستمر المعسكر خلال الفترة من 13 يوليو إلى 30 يوليو المقبل مستهدفاً الفئة العمرية من 9 إلى 12 عاماً.

ويتضمن المعسكر أكثر من 12 ورشة تدريبية وتفاعلية، إلى جانب 6 رحلات تثقيفية وترفيهية .

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أن المعسكرات الصيفية تمثل إحدى المبادرات المجتمعية المهمة التي تحرص الجمعية على تطويرها سنوياً، لما لها من دور في استثمار أوقات النشء والشباب وتنمية قدراتهم في بيئة آمنة ومحفزة على التعلم والإبداع.

وقال إن المعسكر يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان وبناء الأجيال، من خلال برامج نوعية تجمع بين تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية وتنمية المهارات المستقبلية.