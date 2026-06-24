سعيد الطاير يستعرض ضمن"جلسات إعلامية"رؤية دبي لمستقبل أمن الطاقة والمياه ومواكبة القطاع لمسيرتها التنموية الطموحة





دبي في 24 يونيو /وام/ أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن إمارة دبي تمتلك اليوم بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أقوى بنية تحتية للكهرباء والمياه على مستوى العالم بأعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وأشار معاليه إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في13 مؤشر أداء رئيسي، أبرزها تحقيق أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 49 ثانية لكل مشترك سنوياً، وأقل نسبة فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 2%، وفي المياه بنسبة 4.4%، مما يعكس جاهزية متقدمة واستثنائية للبنية التحتية في الإمارة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها نادي دبي للصحافة ضمن مبادرة "جلسات إعلامية"، بحضور معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، حيث تناول النقاش أبعاد الرؤية الاستراتيجية لاستدامة الطاقة والمياه في إمارة دبي، وما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة وجاهزية عالية لمواكبة النمو والتعامل مع المتغيرات المتسارعة، إلى جانب منظومة الابتكار وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال التي تدعم كفاءة القطاعات الحيوية، وتعزز مرونة دبي وتنافسيتها وريادتها العالمية.

وحول موضوع أمن الطاقة والمياه، شدد معالي سعيد الطاير على أن أمن الطاقة والمياه في الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، حيث أشار معاليه إلى أن القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي تبلغ حالياً نحو 18 ألف ميجاوات، مع الاعتماد على مزيج متوازن من مصادر الطاقة التقليدية وكذلك الطاقة المتجددة والنظيفة، عبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه عالمياً، والذي يستخدم تقنيات متطورة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، والبطاريات، والهيدروجين الأخضر، في حين من المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة من المجمع إلى أكثر من 8000 ميجاوات بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن المجمع حقق أربعة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية وذلك عن أعلى قدرة إنتاجية لمحطة طاقة شمسية مركزة في موقع واحد بقدرة 700 ميجاوات، وأعلى برج للطاقة الشمسية المركزة بإرتفاع يزيد عن 263 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة، وأطول عملية تشغيل لمحطة طاقة شمسية مركزة.

وحول امدادات المياه، أكد معالي سعيد الطاير أن الهيئة تعتمد أحدث تقنيات التحلية مثل "التناضح العكسي" عالي الكفاءة، إلى جانب مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في الأحواض الجوفية، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم بسعة تخزين تبلغ 6 مليارات جالون، يمكن استرجاعها فوراً عند الطوارئ، إلى جانب نظام الربط المائي مع الإمارات الأخرى الذي يتيح الاستيراد والتصدير حسب الحاجة.

وأكد معاليه دور الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز الجاهزية، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية للتنبؤ بالأزمات وإدارة المخاطر، معتمدةً على بنية رقمية متقدمة.

وأوضح معالي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة كانت سبّاقة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنذ العام 2017، وعملت مع شركات عديدة على مدى ثلاث سنوات ومنها شركة مايكروسوفت لتدريب الموظف الافتراضي «رمّاس»، الذي يعمل على مدار 24 ساعة للإجابة على استفسارات الجمهور. وأشار معاليه إلى أن العدادات الذكية والأنظمة المرتبطة بشبكات الاتصالات مكّنت الهيئة من مراقبة الاستهلاك ورصد التسربات أو الارتفاعات غير الطبيعية، وإرسال تنبيهات فورية إلى المتعاملين، موضحاً أن هذه التقنيات تأتي امتداداً لمسيرة التحول الذكي للهيئة، حيث أطلقت الهيئة أيضاً مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ"ديوا الرقمية" لتعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ودعماً لمنظومة الأمن السيبراني.

واختتم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حديثه مؤكداً أن دبي تضمن استمرارية إمدادات الطاقة والمياه في كافة الأوقات، حتى في أوقات الأزمات والطوارئ، عبر منظومة متكاملة تقوم على التخطيط الاستباقي، والتشغيل الذكي، والبنية التحتية المرنة والمتنوعة، والاحتياطيات الاستراتيجية، والشراكات الفاعلة، والاستثمار في الإنسان، مما يجعل خدمات الهيئة نموذجاً عالمياً رائداً في الموثوقية والاستدامة، ويعزز مكانة الإمارة كمدينة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بثقة.

وقد أعربت معالي منى غانم المرّي عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي سعيد محمد الطاير لما قدمه من معلومات خلال الجلسة صاغت الصورة الكلية لقطاع بالغ الأهمية وهو قطاع الطاقة في إمارة دبي، وقالت معاليها: "يمثّل قطاع الكهرباء والمياه شريان الحياة الذي تستند إليه مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، فهو الأساس الذي تقوم عليه المدن الحديثة والاقتصادات المزدهرة وتتحدد من خلاله مستويات جودة الحياة. ومن هنا، تكتسب مشاركة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي مع وسائل الإعلام أهمية استثنائية، لأنها تعزز الشفافية، وترسّخ الوعي المجتمعي، وتسلط الضوء على الإنجازات والمشروعات المستقبلية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان استدامة الموارد، ويدعم بناء شراكة واعية بين المؤسسات والمجتمع في تحقيق مستهدفات التنمية."

وأشادت معاليها بدور هيئة كهرباء ومياه دبي كنموذج للمؤسسات الوطنية الرائدة التي تسهم بشكل رئيس في ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي مُلهم في مجال إنتاج وتوظيف الطاقة النظيفة والمتجددة، وأضافت قائلة: "لا شك أن إطلاع المجتمع على مستجدات هذا القطاع الحيوي يسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد، ويعزز الثقة بالخطط والاستثمارات التي تضمن استدامة خدمات الكهرباء والمياه وموثوقيتها واستدامتها. ومن المؤكد أن التواصل الإعلامي الفاعل يشكل ركيزة مهمة تدعم مسيرة التنمية، من خلال إبراز ما يتحقق من إنجازات نوعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة."

من جانبها، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة أن "جلسات إعلامية" مبادرة انطلقت من حرص النادي على فتح مساحات للحوار المباشر مع القيادات الوطنية التي تسهم بخبراتها ورؤاها في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التخطيط للمستقبل وإدارة القطاعات الحيوية بكفاءة وتسهم في ترسيخ أسس التنمية المستدامة

وأعربت مريم الملا عن تقديرها للمعلومات القيمة التي قدمها معاليه خلال الجلسة والتي منحت ممثلي وسائل الإعلام صورة مكتملة المعالم حول المنظومة الشاملة التي تتبناها دبي لضمان أمن الطاقة والمياه وتعزيز الجاهزية واستمرارية الأعمال في مختلف الظروف، مؤكدةً أن هذه النقاشات تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الاستعداد للمتغيرات، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم قدرة المؤسسات على مواصلة دورها بكفاءة.

يُذكر أن مبادرة «جلسات إعلامية» تأتي ضمن جهود نادي دبي للصحافة لتعزيز التواصل بين القيادات وممثلي وسائل الإعلام، وإتاحة الفرصة للاطلاع على أبرز الرؤى والتجارب في مختلف القطاعات، بما يسهم في إثراء المحتوى الإعلامي ودعم دور الإعلام في مواكبة التطور السريع لدبي وتنامي مكانتها العالمية كمركز رائد لصناعة المستقبل.