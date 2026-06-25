مهرجان خورفكان للمانجو 2026 ينطلق غداً

الشارقة في 25 يونيو / وام / ينطلق غداً الجمعة في مركز إكسبو خورفكان الموسم الخامس من "مهرجان خورفكان للمانجو" الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "المانجو ثمرتنا ثروتنا" بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمجلس البلدي لمدينة خورفكان وبلدية مدينة خورفكان ومركز إكسبو خورفكان وبمشاركة واسعة من المزارعين من مختلف إمارات الدولة وعدد من الشركات المتخصصة بالقطاع الزراعي والأسر المنتجة.

ورسّخ المهرجان حضوره عبر مواسمه الأربعة السابقة بوصفه وجهة متكاملة تجمع بين البعد الزراعي والسياحي والاقتصادي ويطمح هذا العام إلى تعزيز مكانة خورفكان مركزاً زراعياً متميزاً من خلال توفير قنوات تسويقية فاعلة لأصحاب المزارع والمنتجين المحليين وتوفير أجود ثمار المانجو للزوار والمستهلكين ودعم جهود التنمية المستدامة وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة.

وتتصدر أجندة المهرجان خمس مسابقات رئيسية رُصدت لها جوائز مالية في جميع الفئات تُفتتح غداً الجمعة بثلاث مسابقات هي مزاينة المانجو للفئة الرئيسية وأكبر ثمرة مانجو وأجمل سلة مانجو المخصصة للعوائل فيما يشهد يوم السبت مسابقتين إضافيتين هما مزاينة المانجو للأطفال وأفضل فكرة مبتكرة أو مشروع قائم على المانجو.

وتخضع المسابقات لمعايير تحكيم دقيقة تشترط أن يكون المحصول محلياً من مزرعة المشارك أو حديقته المنزلية مع إلزامية تقديم مستندات الملكية عند التسجيل كما يتعيّن على الفائزين بالمراتب الأولى الخضوع لعمليات كشف ميداني وتدقيق من قبل لجنة التحكيم على مزارعهم ومنازلهم.

ويتيح المهرجان لمزارعي المنطقة الشرقية نافذة تسويقية مباشرة لعرض أجود ما تنتجه أراضيهم من المانجو والحمضيات والفواكه الموسمية بما يسهم في تسليط الضوء على جهودهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتحفيزهم على التميز والاستفادة من أحدث التقنيات الزراعية تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وتعزيز استدامة القطاع الزراعي ركيزةً للاقتصاد الوطني إلى جانب استقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها للتعرف على الطبيعة الخلابة والتراث الزراعي الغني الذي تزخر به المنطقة.

و يقدم المهرجان لزواره عروضاً لشراء أجود ثمار المانجو وغيرها من المنتجات فضلاً عن باقة متنوعة من الأنشطة تشمل برامج تثقيفية وتوعوية وورش عمل متخصصة حول أساليب الزراعة الحديثة والعناية بشجرة المانجو وحمايتها من الآفات بجانب فعاليات ثقافية وفنية ولوحات تراثية فولكلورية ومسابقات يومية .

بتل