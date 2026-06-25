دائرة الشارقة الرقمية تخرج أول دفعة من برنامج خبير التحول الرقمي

الشارقة في 25 يونيو / وام /احتفت دائرة الشارقة الرقمية أمس بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "خبير التحول الرقمي" الذي أطلقته بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة في خطوة تعكس التزام الإمارة المستمر ببناء منظومة حكومية رقمية متكاملة وبناء كوادر حكومية تمتلك المهارات والمعارف اللاّزمة لقيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

حضر الحفل الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية وسعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي مدير دائرة الشارقة الرقمية وسعادة ماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية في الشارقة والدكتور عبد الله خلف الحوسني الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.

وتخرج من البرنامج 47 موظفاً من 25 جهة حكومية في إمارة الشارقة خضعوا لرحلة تدريبية امتدت على مدى 6 أسابيع ركزت على تطوير القدرات القيادية والتقنية للمشاركين وتعزيز جاهزيتهم للمساهمة بفاعلية في قيادة مبادرات التحول الرقمي في جهاتهم الحكومية وقدرتهم على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن التحول الرقمي يبدأ من الإنسان القادر على قيادة التغيير وتوظيف التقنية لصناعة أثر حقيقي ومستدام حيث أصبحت القدرة على التكيف مع المتغيرات وتوظيف البيانات والاستفادة من التقنيات الحديثة من أهم عوامل نجاح الحكومات في مواكبة المستقبل ومن هنا يأتي هذا البرنامج لإعداد كوادر وطنية تمتلك الوعي الرقمي والفكر الاستراتيجي والقدرة على تسريع تبني الحلول الرقمية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية..

من جانبه أكد سعادة ماجد حمد المري أن برنامج خبير التحول الرقمي جسد الشراكة بين دائرة الموارد البشرية في الشارقة ودائرة الشارقة الرقمية وعكس الإيمان بأهمية الاستثمار في الإنسان من خلال إعداد كوادر حكومية تمتلك المعارف والمهارات اللاّزمة لقيادة التحول الرقمي بما يدعم مستهدفات إمارة الشارقة في بناء حكومة أكثر مرونة وابتكاراً واستشرافاً للمستقبل.

ويأتي البرنامج ضمن جهود دعم تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 التي تستهدف بناء حكومة متكاملة تتمحور حول الإنسان وتعتمد على البيانات والتقنيات الناشئة والابتكار بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية وجودة الحياة.

وتضمن المحتوى التدريبي محاور متخصصة في التحول الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني إلى جانب القيادة الرقمية وإدارة التغيير كما تضمن جلسات حوارية حول أبرز تحديات التحول الرقمي وتأثير التقنيات المتقدمة على تطوير القدرات والمواهب فضلاً عن مشاريع تطبيقية أتاحت للمشاركين تصميم مبادرات قابلة للتنفيذ في جهاتهم الحكومية بما يعزز تحويل المعرفة إلى أثر مؤسسي مستدام.

وشهد الحفل تكريم العشرة الأوائل وتخريج المنتسبين الذين أتموا متطلبات البرنامج بنجاح إلى جانب استعراض أبرز مخرجات البرنامج وإنجازاته.

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