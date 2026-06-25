نائب رئيس "الوطني الاتحادي" يلتقي رئيس برلمان النيجر خلال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي

باكو في 25 يونيو/ وام/ التقى سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي الدكتور مامودو هارونا دجينجاري، رئيس المجلس الاستشاري في جمهورية النيجر، وذلك على هامش أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان.

وحضر اللقاء وفد المجلس المشارك في المؤتمر، سعادة كل من سمية عبدالله السويدي رئيس مجموعة المجلس في الاتحاد، وعائشة راشد ليتيم نائب رئيس المجموعة، وحميد أحمد الطاير، والدكتور عدنان حمد الحمادي، ووليد علي المنصوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس، ومحمد مراد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النيجر، والتأكيد على أهمية مواصلة البناء على ما تشهده من تطور في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري في جمهورية النيجر، من خلال تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وترسيخ دور الدبلوماسية البرلمانية في توثيق أواصر التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بين البرلمانات الإسلامية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون البرلماني، ويسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار وخدمة مصالح شعوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.