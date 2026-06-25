"التخطيط والمساحة" بالشارقة تبحث آليات تطوير استثمار الأراضي الحكومية

الشارقة في 25 يونيو / وام / ناقش سعادة المهندس علي سلطان بن بطي المهيري، مدير دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، خلال ترؤسه اجتماع فريق استثمار الأراضي الحكومية، جهود الدائرة الرامية إلى تطوير منظومة استثمار الأراضي الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، بما يواكب توجهات الشارقة نحو التنمية المستدامة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.

واستعرض مع أعضاء الفريق عدداً من الآليات والمبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة استثمار الأراضي الحكومية وتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية، انسجاماً مع الرؤى والتوجهات التنموية للإمارة.

كما بحث الاجتماع أهمية توجيه استثمارات الأراضي نحو المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع، انطلاقاً من أن نجاح واستدامة المشاريع الاستثمارية يرتبطان بمدى مساهمتها في توفير خدمات نوعية تدعم جودة الحياة وتلبي تطلعات السكان.

وأكد الاجتماع أن تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والمردود المجتمعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير استثمار الأراضي الحكومية وتعزيز كفاءة الاستفادة منها.

وتناول الاجتماع فرص تطوير الخدمات والإجراءات المرتبطة بالمستثمرين، وسبل توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، بما يواكب أفضل الممارسات ويعزز تجربة المستثمر ويرتقي بجودة المشاريع الاستثمارية.

وأكد المهيري أهمية مواصلة تطوير منظومة استثمار الأراضي الحكومية من خلال تبني حلول مبتكرة وآليات فعالة تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويرسخ مكانة إمارة الشارقة وجهة استثمارية رائدة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية ودعم المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة في التنمية الشاملة والمتوازنة.