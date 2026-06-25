"اقتصادية الشارقة" تعقد ورشة عمل ضريبية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب

الشارقة في 25 يونيو/ وام/ نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة للعمل الضريبي تم خلالها استعراض الإطار التشريعي للنظام الضريبي بالدولة وتسليط الضوء على التشريعات والإجراءات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والدور الذي تقوم به الهيئة فيما يتعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل المعايير.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار حرص الجانبين على تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع مستوى الكفاءة والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وشارك في الورشة عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص، حيث تم استعراض الخدمات والإجراءات المتعلقة بإصدار الشهادات الضريبية وتسجيل المجموعات الضريبية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة والإجابة عن استفسارات المشاركين وتوضيح الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بهذه الخدمات.

كما تضمنت حواراً مفتوحاً بين المشاركين وممثلي الجهتين تم خلاله استعراض الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالخدمات المقدمة وبحث سبل تعزيز التعاون بما يدعم تحقيق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات الحكومية ويسهم في تعزيز رضا المتعاملين.

وأكدت الدائرة أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوفير قنوات تواصل فعالة تتيح التعرف على احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم تنافسية الإمارة.