"نماء" تدرب 32 مشاركة على التخطيط المالي والاستثمار الإسلامي

الشارقة في 25 يونيو/ وام/ طوّرت مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، معارف ومهارات 32 مشاركة خلال النسخة الثانية من برنامج "الثقافة المالية في الاستثمار" – المرحلة المتقدمة الذي نظمته بالتعاون مع معهد الإمارات المالي وبمشاركة مصرف الشارقة الإسلامي والصكوك الوطنية و شركة بيتكم ومجموعة ألف.

وامتد البرنامج على مدار ثلاثة أسابيع جامعاً بين التدريب التفاعلي والتطبيقات العملية والإرشاد الفردي، حيث أتاح للمشاركات تطبيق المفاهيم المالية والاستثمارية على قرارات واقعية مرتبطة بأهدافهن واحتياجاتهن.

وزوّدت المؤسسة المشاركات بمنهج عملي لفهم أوضاعهن المالية وتحديد أهدافهن ومقارنة الأدوات الاستثمارية واتخاذ قرارات تراعي العائد والمخاطر والسيولة والمدة الزمنية، إذ اعتمد التدريب على جلسات تفاعلية .

وقالت مريم الحمادي مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: أتاح تنوّع محاور البرنامج للمشاركات النظر إلى الاستثمار من زاوية أوسع وأكثر واقعية، إذ ربط بين إدارة المال اليومي وفهم الأدوات الاستثمارية والتعرّف إلى المنصات الرقمية واستيعاب الخيارات المتوافقة مع التمويل الإسلامي والتخطيط للمستقبل، وهذه الصورة المتكاملة تساعد المرأة على فهم خياراتها المالية بصورة أوضح ومقارنة البدائل المتاحة أمامها واختيار المسار الذي يناسب أهدافها وظروفها وقدرتها على الاستمرار.

وانتقل البرنامج من إدارة الموارد الشخصية إلى التعريف بأبرز أدوات الاستثمار ومنها الودائع وحسابات التوفير والسندات والصكوك والأسهم والصناديق الاستثمارية المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة والخيارات العقارية الأكثر أماناً في الاستثمار وركّز التدريب على كيفية تحقيق العائد من هذه الأدوات ومستويات المخاطر والسيولة المرتبطة بها وأهمية تنويع المحفظة وكيف تؤثر رسوم وعمولات التداول على الأرباح طويلة الأجل.

كما تناول مبادئ التمويل الإسلامي والفروق الأساسية بينه وبين التمويل التقليدي، وعرّف المشاركات بصيغ المرابحة والمضاربة والمشاركة وكيفية ارتباط العوائد في التمويل الإسلامي بالتجارة أو التأجير أو الأصول والنشاط الاقتصادي الحقيقي الذي يعتمد على مبدأ العمل.