هيئة تنمية المجتمع بدبي تكرم 54 شريكاً استراتيجياً

دبي في 25 يونيو /وام/كرمت هيئة تنمية المجتمع بدبي 54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام خلال فعالية أُقيمت في "مجلس ند الشبا" تحت شعار "شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام" احتفاءً بإسهاماتهم النوعية في دعم الأولويات الاجتماعية للإمارة وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات بما أسهم في تطوير مبادرات وخدمات ذات أثر ملموس انعكس إيجاباً على الأفراد والأسر والمجتمع ورسّخ نموذج دبي الرائد في الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا التكريم في إطار نهج الهيئة الرامي إلى ترسيخ ثقافة الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات وتوسيع نطاق التعاون المؤسسي بما يعزز كفاءة المنظومة الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات واستشراف الاحتياجات المستقبلية بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التلاحم المجتمعي.

واحتفت الهيئة خلال الفعالية بالشراكات التي أسهمت في تطوير مبادرات وخدمات نوعية استهدفت الأفراد والأسر والفئات الأكثر احتياجا للدعم والتمكين وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية انعكست على المجتمع بما يجسد نهج دبي القائم على التعاون والتكامل في خدمة الإنسان.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الشراكات الاستراتيجية تشكل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتسهم في تعزيز جاهزية القطاع الاجتماعي لمواكبة المتغيرات المجتمعية واستشراف الاحتياجات المستقبلية بما يضمن استدامة الأثر وتعظيم العائد المجتمعي مشيرةً إلى أن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات يمثلان عاملاً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية في دبي.

وقالت معاليها إن هذا التكريم يأتي تقديراً لشركائنا الذين أسهموا بدور فاعل في دعم الأولويات الاجتماعية للإمارة وكانوا شركاء في تحقيق العديد من المنجزات والمبادرات التي أحدثت أثرا إيجابيا ملموسا في المجتمع ونؤمن بأن النجاح في العمل الاجتماعي هو نتاج منظومة متكاملة تجمع الخبرات والموارد والإمكانات ضمن رؤية مشتركة تضع الإنسان في قلب التنمية وأهدافها."

وأضافت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" وفي إطار نهج "دبي الأفعال" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لترسيخ ثقافة العمل القائم على الإنجاز السريع والمتقن وتحقيق نتائج استثنائية نواصل العمل على تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة."

وأسهمت الشراكات في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية التي حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع. فقد دعم برنامج دبي للتمكين تحقيق الاستقلال المادي لـ 5122 مواطناً عبر توفير 7600 فرصة وظيفية بالتعاون مع أكثر من 400 جهة. كما أسهم برنامج أعراس دبي في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة محققا نسبة رضا بلغت 95 بالمئة وفي مجال تمكين أصحاب الهمم تم تنفيذ 150 جلسة لركوب الخيل العلاجي استفاد منها 23 شخصاً فيما أسهم مسار "كبار المواطنين" ضمن مبادرة التوازن الرقمي للأسرة في تعزيز جودة حياة كبار المواطنين مستفيداً منه أكثر من 200 شخص.

وتعكس هذه النتائج الدور المحوري للشراكات الاستراتيجية في توسيع نطاق الأثر الاجتماعي وتحويل المبادرات إلى إنجازات تنموية مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة والتماسك المجتمعي في دبي.

وجاء التكريم تقديراً للدور المحوري للشركاء في دعم مستهدفات التنمية الاجتماعية في دبي وإسهاماتهم النوعية في تطوير المبادرات والبرامج المجتمعية وتعزيز أثرها المستدام. وشمل التكريم أربع فئات رئيسية عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة حيث ضمت فئة شركاء " التطوير المجتمعي" كلاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وبلدية دبي ووزارة تمكين المجتمع ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومحاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة المالية وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر والنيابة العامة وهيئة الصحة بدبي.

كما شملت "فئة التأثير المجتمعي" دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومركز إرادة للعلاج والتأهيل وهيئة كهرباء ومياه دبي وفرجان دبي ومجموعة دبي القابضة ودائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة دبي للإعلام وجمارك دبي ووزارة الأسرة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ووزارة الداخلية – فزعة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وضمت فئة شركاء “المعرفة وبناء القدرات" كلاً من عيادات سيج والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومركز دبي للتوحد وجامعة الشارقة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ووزارة التربية والتعليم واللجنة العليا للتشريعات لحكومة دبي ومصرف الإمارات الإسلامي والجامعة البريطانية في دبي وجامعة برمنغهام دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

أما فئة شركاء "الابتكار والتحول الرقمي" فقد شملت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة دبي للمطارات ومبادرات مسير وشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) وNetways وHelp AG وهواوي وهيئة دبي الرقمية ومركز دبي هب وهيئة الثقافة والفنون في دبي وذلك تقديراً لإسهاماتها في توظيف الابتكار والتقنيات الرقمية للارتقاء بالخدمات وتعزيز كفاءة العمل وتحسين تجربة المتعاملين.

ويجسد تنظيم هذه الفعالية التزام هيئة تنمية المجتمع بدبي بتعزيز منظومة الشراكات الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون مع مختلف الجهات بما يدعم بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً ويرتقي بجودة الحياة ويسهم في تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" وأولويات التنمية المستدامة في دبي.