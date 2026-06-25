منتخب الإمارات يتأهل للمجموعة الذهبية في بطولة العالم للشراع بالمغرب

طنجة في 25 يونيو/وام/ تأهل منتخب الإمارات للشراع الحديث إلى المجموعة الذهبية ضمن منافسات بطولة العالم للأوبتمست المقامة حالياً في مدينة طنجة المغربية ليعزز موقعه بين أبرز المنتخبات الآسيوية المشاركة.

تضم المجموعة الذهبية أفضل 60 لاعباً من أصل 293 لاعباً يمثلون 73 دولة مشاركة في البطولة ويتنافس المتأهلون على المراكز المتقدمة في المرحلة الختامية من الحدث العالمي.

جاء تأهل منتخب الإمارات بعد نتائج مميزة ومستويات فنية قوية قدمها لاعبوه خلال السباقات التمهيدية، ما يعكس التطور المتواصل الذي تشهده رياضة الشراع الحديث في الدولة وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية الكبرى.

ويخوض منتخب الإمارات المرحلة النهائية من البطولة وسط طموحات بمواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، حيث لا تزال 7 سباقات متبقية على ختام المنافسات، ما يمنحه فرصة لتعزيز موقعه وتحقيق نتائج مشرفة.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أعضاء المنتخب الوطني بالتأهل، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة في مسيرة إعداد جيل واعد قادر على المنافسة في كبرى البطولات العالمية.

وأعرب عن ثقته في قدرة لاعبي المنتخب على مواصلة تقديم مستويات متميزة خلال السباقات المتبقية، بما يعكس حجم العمل والجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة.

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الشكر إلى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، مشيداً بدعمه المستمر للمنتخب الوطني، وأكد أن انضمام المنتخب إلى برنامج المواهب الرياضية التابع للوزارة أسهم في تعزيز جاهزية اللاعبين ورفع مستوى أدائهم.