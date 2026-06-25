شرطة الشارقة تنظم ملتقى «حماية الفرد وصون المجتمع» للتوعية بمخاطر المخدرات

الشارقة في 25 يونيو/وام/ أكد الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة وعزيمتها الراسخة أرست نموذجاً متقدماً في حماية المجتمع من آفة المخدرات عبر منظومة وطنية متكاملة تجمع بين التشريعات الرادعة والوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الشباب والأسر وكل فرد في المجتمع من مخاطر المخدرات تُعد استثماراً في مستقبل الوطن وصوناً لأغلى ثرواته، وهو الإنسان.

جاء ذلك خلال ملتقى «حماية الفرد وصون المجتمع» الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم بمقرها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي في الشارقة وسعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة وسعادة المستشار الدكتور سعيد الكتبي رئيس نيابة الشارقة الكلية و الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية وسعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة والعميد الركن محمد سالم الكتبي قائد الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع إلى جانب عدد من مديري العموم وكبار الضباط والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء الاستراتيجيين .

وأضاف أن مواجهة آفة المخدرات مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأسر والأفراد وتعزيز ثقافة الوعي والوقاية وترسيخ الشراكة مع مختلف الجهات المعنية مؤكداً أن شرطة الشارقة من خلال مديرية الوقاية ومكافحة المخدرات طورت منظومة عمل متكاملة وهيكلاً تنظيمياً مرناً يواكب التحديات الأمنية والمتغيرات المستقبلية مدعوماً بأحدث التقنيات والكوادر الوطنية المؤهلة بما يعزز الجاهزية الأمنية ويرفع كفاءة ملاحقة مروجي المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

من جانبه أكد اللواء عمر أحمد بو الزود مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ أن التطور المتسارع في أساليب تهريب وترويج المخدرات يفرض مواصلة تطوير المنظومة الأمنية ورفع كفاءة العمل الاستباقي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية مشيراً إلى أن شرطة الشارقة تعتمد نهجاً يجمع بين العمليات الأمنية النوعية والتحليل المعلوماتي والتقنيات الحديثة بما يسهم في إحباط المحاولات الإجرامية والحد من انتشار المخدرات وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.

وألقى العميد أحمد محمد بن ربيعة نائب مدير مديرية الوقاية ومكافحة المخدرات الضوء على أبرز الإنجازات الأمنية والمؤشرات الاستراتيجية والجهود الوقائية التي حققتها القيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال مكافحة المخدرات إلى جانب المبادرات النوعية التي أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقافة الوقائية.

وتضمن الملتقى مادة مرئية سلطت الضوء على جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و مؤشرات الأداء للأعوام 2023–2025 والتي أظهرت تنفيذ 357 برنامجاً توعوياً ووصول الرسائل الإعلامية إلى أكثر من 5.6 مليون مستفيد واستقبال 328 بلاغاً أسرياً واحتواء 337 حالة ضمن برامج الاحتواء بما يعكس اتساع نطاق التوعية وفاعلية البرامج الوقائية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

واستعرض الملتقى نتائج الجهود الأمنية التي أسفرت عن حجب 3,160 موقعاً إلكترونياً مروجاً للمخدرات وضبط 3,632 قضية ومصادرة كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بلغت قيمتها السوقية أكثر من 392 مليون درهم بما يجسد كفاءة العمل الأمني الاستباقي في ملاحقة شبكات التهريب والترويج والحد من انتشار المخدرات، وتجفيف منابعها.

واختتمت فعاليات الملتقى بتكريم الشركاء والجهات الداعمة تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة في دعم الجهود الوطنية وتعزيز التكامل المؤسسي للوقاية من المخدرات بما يواكب رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

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