"أوقاف دبي" و"جود" تعززان التعاون لتطوير مشاريع وقفية مجتمعية مستدامة

دبي في 25 يوينو /وام/وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الوقف والتنمية المجتمعية وتطوير المبادرات المشاريع الوقفية ذات الأثر المستدام بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية الاجتماعية وترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.

تأتي المذكرة في إطار حرص الجانبين على توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعارف بما يعزز كفاءة العمل الوقفي ويوسع نطاق الإستفادة من الحلول الرقمية والمبادرات المجتمعية المبتكرة لخدمة مختلف فئات المجتمع.

وبموجب هذه الشراكة يتعاون الطرفان في عدد من المحاور الاستراتيجية الرامية إلى دعم العمل الوقفي وتعزيز أثره المجتمعي وتشمل تبادل المعلومات والخبرات والدراسات ذات الصلة بالمشاريع الوقفية والمبادرات المجتمعية والتعاون في تطوير وإدارة مشاريع وقفية نوعية في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والتنموية إلى جانب دراسة فرص التكامل الرقمي بين الجانبين بما يدعم الحملات الوقفية ويسهل مساهمات أفراد المجتمع.

وتشمل مجالات التعاون أيضا تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية مشتركة لتعزيز ثقافة الوقف وإبراز مشاريعه إضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات تعريفية وزيارات ميدانية تسهم في تعزيز المعرفة المتبادلة وتطوير فرص التعاون المستقبلية إلى جانب التعاون في التسويق للمبادرات والبرامج الوقفية عبر المنصات الإعلامية والرقمية المختلفة إضافة إلى فتح قنوات جديدة للمشاركة المجتمعية من خلال التعريف بالمشاريع الوقفية وإبرازها عبر منصة جود واستكشاف فرص التمويل المجتمعي للمشروعات الوقفية المختارة وفق الأطر والضوابط المعتمدة لدى الطرفين فضلاً عن دراسة وإطلاق مبادرات مبتكرة في مجالات الوقف والتنمية المجتمعية بما يسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي للمشروعات الوقفية.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن التعاون مع "جود" يعكس توجه المؤسسة نحو بناء شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في تطوير منظومة الوقف وتعزيز دورها في دعم التنمية المجتمعية المستدامة من خلال توظيف الخبرات المشتركة والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة للوصول إلى شرائح أوسع من أفراد المجتمع.

وذكر أن التكامل بين المؤسسات المعنية بالعمل المجتمعي والوقفي يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الأثر التنموي للمبادرات الوقفية موضحا أن الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة جود ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير مشاريع نوعية ومبتكرة تسهم في ترسيخ ثقافة الوقف وتعزيز إسهام أفراد المجتمع في دعم المشروعات ذات الأثر المستدام.

وأضاف أن أوقاف دبي تواصل العمل على توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية بما يدعم رؤيتها في تنمية الأوقاف واستثمارها بكفاءة وتعظيم عوائدها لخدمة المجتمع وترسيخ مكانة الوقف أداة تنموية مستدامة تسهم في تحقيق جودة الحياة وتعزيز التكافل المجتمعي.

من جانبه أكد سعادة مروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين العمل الوقفي والعمل المجتمعي بما يسهم في تطوير نماذج مستدامة للعطاء قادرة على إحداث أثر طويل الأمد في حياة الأفراد والمجتمعات.

وأضاف ابن هاشم :"في جود نؤمن بأن الوقف يشكل أحد أهم أدوات التنمية المستدامة لما يمتلكه من قدرة على دعم المبادرات المجتمعية وتمكينها من تحقيق أثر متجدد ومستمر ومن خلال هذه الشراكة نسعى إلى توظيف الإمكانيات الرقمية وقدراتنا في تمكين المساهمات المجتمعية لفتح آفاق جديدة أمام أفراد المجتمع والمؤسسات للمشاركة الفاعلة في دعم المشاريع الوقفية النوعية".

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على دعم المشاريع القائمة فحسب بل يمتد إلى استكشاف فرص جديدة لتطوير مبادرات وقفية مبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والتنمية المجتمعية بما يواكب تطلعات دبي ويعزز مستهدفات أجندتها الاجتماعية ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المشاريع الوقفية وإبراز أثرها من خلال المنصات الرقمية والحملات التوعوية المشتركة.