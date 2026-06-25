وفد تعليمي دولي يزورمركز سالم بن حم الثقافي

العين في 25 يونيو/وام / زار وفد ضم مسؤولين وقيادات بمؤسسات التعليم والتعليم العالي حول العالم "مركز سالم بن حم الثقافي " بمدينة العين وذلك في إطار بحث آفاق التعاون الأكاديمي وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في دعم الابتكار وبناء الكفاءات وإعداد أجيال المستقبل.

والتقى الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، نائب رئيس مجلس إدارة المركز الوفد الزائر الذي ضم البروفيسور فيليب مونين، مدير كلية غرونوبل للإدارة – فرنسا، والدكتور محمد بامطرف، المدير التنفيذي لجامعة مردوخ الأسترالية – فرع دبي، وهاري شارما، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أوتاوا التعليمية – كندا، و دارين غريش، نائب الرئيس في المؤسسة ذاتها، إلى جانب نيرمال شاه، مدير مجموعة بيق التعليمية، و ذلك بحضور الشيخ سالم بن محمد بن حم ومجاهد بن سالم العامري مستشار مجموعة بيق التعليمية.

شهد اللقاء نقاشاً مثمراً تناول أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعليم، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في التعليم العالي، إضافة إلى بحث فرص إقامة شراكات استراتيجية تسهم في تطوير المبادرات التعليمية ودعم الابتكار وتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأكد ابن حم خلال اللقاء أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشراكات الدولية تمثل جسراً لتبادل الخبرات والمعرفة وتسهم في الارتقاء بجودة التعليم وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة والمؤسسات التعليمية.

من جانبه أكد البروفيسور فيليب مونين أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الوطنية بوصفه فرصة حقيقية لبناء مستقبل تعليمي أكثر انفتاحاً وابتكاراً، يقوم على تبادل المعرفة وتطوير المهارات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وثمن أعضاء الوفد الدور الذي يقوم به مركز سالم بن حم الثقافي في دعم المبادرات التعليمية وأعربوا عن تطلعهم إلى بناء علاقات تعاون مثمرة تخدم مسيرة التعليم والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.