26 مرشحاً يتنافسون على عضوية غرفة تجارة وصناعة الفجيرة

الفجيرة في 25 يونيو /وام/ تشهد انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للدورة السادسة عشرة 2026 – 2029، التي تجرى يوم 2 يوليو المقبل، حراكاً لافتاً في أوساط مجتمع الأعمال، عقب اعتماد القائمة النهائية للمرشحين التي ضمت 26 مرشحاً يتنافسون على عضوية المجلس.

يعكس هذا الإقبال اهتماماً متزايداً من أصحاب الأعمال والمستثمرين بالمشاركة في صياغة ملامح المرحلة المقبلة، ودعم دور الغرفة في تعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، وتمثيل القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المختلفة، بما يواكب مسيرة التنمية التي تشهدها الفجيرة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً انتخابياً متزايداً، مع عرض المرشحين برامجهم ورؤاهم أمام مجتمع الأعمال، تمهيداً لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين سيتولون مسؤولية تمثيل القطاع الخاص خلال الدورة الجديدة، والإسهام في تطوير المبادرات الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارة.