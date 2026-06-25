الجمعية الكيميائية الإماراتية تشارك في اجتماعات اتحاد الكيميائيين العرب بالقاهرة

رأس الخيمة في 25 يونيو/وام/ شاركت الجمعية الكيميائية الإماراتية، في اجتماع الدورة الرابعة والاربعين للأمانة العامة لاتحاد الكيميائيين العرب، الذي عقد في القاهرة برئاسة موزة سيف الشامسي، أمين عام الاتحاد رئيسة الجمعية.

اطلع المشاركون خلال الاجتماع على تقارير وإنجازات الجمعيات والنقابات أعضاء اتحاد الكيميائيين العرب، بما فيها أنشطة الأسبوع العربي للكيمياء لعام 2025.

وأشاد الاجتماع بأنشطة وفعاليات الجمعية الكيميائية الإماراتية وتميز مشاركاتها المحلية والعربية والدولية، واعتمد تشكيل الفريق الإعلامي والثقافي الجديد للاتحاد برئاسة عبدالله سلطان، وأسند دور اللجنة الاعلامية للجمعية الكيميائية الإماراتية.

وكرمت الأمانة العامة للاتحاد، شخصية العام الكيميائية 2025 العالم العربي البروفيسور عمر ياغي، وتسلم الدرع وفد الجمعية الكيميانية السعودية، ومعالي الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وشخصيات كيميائية أسهمت في بناء اتحاد الكيميائيين العرب.