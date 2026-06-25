"هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام " تنظم محاضرة حول حقوق الملكية الفكرية والنشر

الفجيرة في 25 يونيو/وام/ نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام محاضرة بعنوان «حقوق الملكية الفكرية والنشر»، قدمتها الدكتورة مريم الشناصي، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني والثقافي في قطاع النشر ودعم بيئة الإبداع والابتكار.

تناولت المحاضرة التي عقدت بالتعاون مع دار راشد للنشر أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية لصون النتاج الفكري والإبداعي واستعرضت أبرز الحقوق التي يتمتع بها المؤلفون والناشرون، وآليات حمايتها وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات.

وسلطت الدكتورة مريم الشناصي الضوء على دور القوانين الإماراتية في ترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تشجيع المبدعين وتحفيز حركة التأليف والنشر، مؤكدة أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الحقوق لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر والصناعات الثقافية.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات الثقافية والتوعوية التي تنظمها الهيئة بهدف نشر المعرفة القانونية والثقافية، وتعزيز بيئة داعمة للإبداع والابتكار، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم الاقتصاد المعرفي وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية.