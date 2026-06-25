سيف بن زايد يلتقي وزير الشؤون الداخلية الكازاخستاني ويشهد توقيع مذكرة تفاهم للاعتراف برخص القيادة

أبوظبي في 25 يونيو/وام/ التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي إيرجان سادينوف، وزير الشؤون الداخلية بجمهورية كازاخستان الصديقة بمقر الوزارة في أبوظبي.

بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز رفع كفاءة الأجهزة الشرطية وجاهزيتها، ويدعم تطلعات البلدين نحو مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة الصادرة عن دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، في خطوة تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير المزيد من التسهيلات لمواطني البلدين الصديقين وتعزيز جودة الحياة، وترسخ التعاون الثنائي وتعزز الشراكة والعلاقات المتميزة.

حضر مراسم التوقيع سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، وسعادة العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية إلى جانب عدد من الضباط.

وحضر من الجانب الكازاخستاني سعادة راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، ومورات قابدينوف، رئيس لجنة الشرطة الإدارية، وآيان دوسيمبايف، الممثل الرسمي لوزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان.