مدينة الفجيرة للإبداع تنظم ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفجيرة في 29 يونيو/ وام / نظّمت مدينة الفجيرة للإبداع، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، ورشة توعوية حول مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار جهود تعزيز الوعي القانوني والأمني لدى الموظفين.

وتناولت الورشة، التي قدّمها الرائد عمر عبدالله الهامور، أبرز التحديات والمخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والأمن المجتمعي، إلى جانب التعريف بالمؤشرات التي قد تدل على وجود أنشطة مالية مشبوهة.

واستعرضت الورشة التشريعات الوطنية المنظمة لمكافحة هذه الجرائم، وأفضل الممارسات المعتمدة في دولة الإمارات للوقاية منها والتصدي لها، بما يسهم في تعزيز الامتثال والالتزام بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار التعاون المستمر بين الجهات الحكومية لنشر الثقافة القانونية والأمنية، ورفع مستوى الوعي لدى الموظفين، دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن واستقرار المجتمع.