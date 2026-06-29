وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية المالديف

أبوظبي في 29 يونيو/ وام / تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمنّى سعادته للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية المالديف، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد سعادة السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معربًا عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

وتجمع دولة الإمارات وجمهورية المالديف شراكة وعلاقات ثنائية تشهد نموًا متواصلًا في العديد من القطاعات، بما في ذلك العمل المناخي متعدد الأطراف والاستدامة البيئية والسياحة، والطاقة المتجددة.