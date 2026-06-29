منتخب الإمارات يفوز على عمان في بطولة الشباب لكرة اليد

دبي في 29 يونيو/ وام / فاز منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد على نظيره العماني بنتيجة 28-27، اليوم في ختام منافسات الدور الأول من بطولة الإمارات الدولية لمنتخبات الشباب، المقامة حالياً على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، ضمن استعدادات المنتخبات للاستحقاقات القارية المقبلة.

وأنهى منتخب الإمارات الشوط الأول متقدماً بنتيجة 13-12، قبل أن يحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحصد فوزه الأول في البطولة، بعد تعادله مع البحرين في الجولة الأولى وخسارته أمام قطر في الجولة الثانية.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب قطر على نظيره البحرين بنتيجة 31-30، رغم تأخره في الشوط الأول 15-16، لينهي الدور الأول متصدراً بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

وبنهاية الدور الأول، تساوى منتخبا الإمارات والبحرين برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد تعادلهما في المواجهة المباشرة، وتحقيق كل منهما فوزاً وخسارة، فيما بقي المنتخب العماني في المركز الرابع من دون رصيد.

ووفقاً لنظام البطولة، سيتم إجراء قرعة لتحديد صاحب المركز الثاني بين الإمارات والبحرين، بعد تساويهما في جميع معايير الترتيب، على أن يلتقي الفائز بالقرعة مع المنتخب القطري في المباراة النهائية، فيما يواجه المنتخب الآخر نظيره العماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك بعد غد الأربعاء، في ختام البطولة، بينما تحصل المنتخبات على راحة غداً الثلاثاء.