منتخب البرازيل يفوز على نظيره الياباني ويتأهل لدور الـ16 في مونديال 2026

هيوستن في 29 يونيو/ وام / تأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما حول تأخره إلى فوز على منتخب اليابان بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب هيوستن ضمن منافسات دور الـ32.

افتتح المنتخب الياباني التسجيل عن طريق كايشو سانو في الدقيقة 29، قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل للبرازيل في الدقيقة 56.

وخطف غابرييل مارتينيلي هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسيواجه منتخب البرازيل في دور الـ16 الفائز من مباراة كوت ديفوار والنرويج.