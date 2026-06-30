مدارس التكنولوجيا التطبيقية ضمن أفضل 10 مدارس عالميًا في فئة دعم الحياة الصحية

أبوظبي في 30 يونيو/وام/ أعلنت مؤسسة "T4 Education" العالمية، المعنية بتطوير التعليم وتمكين المدارس من تبادل أفضل الممارسات التعليمية، اختيار مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرع الشارقة ضمن قائمة أفضل 10 مدارس في العالم لعام 2026 في فئة "دعم الحياة الصحية"، وذلك ضمن جوائز أفضل المدارس العالمية "World’s Best School Prizes".

وجاء هذا الإنجاز العالمي تتويجًا لجهود منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تعزيز الابتكار والتميز التعليمي، حيث تم تمكين فرع الشارقة، بصفته أحد فروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للمركز، للمشاركة في هذه الفئة العالمية ممثلًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون المدرسة الإماراتية الوحيدة التي تصل إلى القائمة النهائية لهذه الفئة.

واستند اختيار المدرسة إلى مشروع ابتكاري نوعي طوّره طلبة المدرسة، يعتمد على ربط البيانات الصحية للطلبة بنظام جهاز بيع ذكي تم تصميمه وتنفيذه بأيدي الطلبة، بهدف تعزيز الوعي الغذائي ودعم السلوكيات الصحية داخل البيئة المدرسية.

ويقوم النظام بالتعرف إلى الحالة الصحية للطالب، بما في ذلك الحساسية الغذائية وبعض الحالات الصحية الأخرى، وعند اختيار أحد المنتجات الغذائية، يقوم النظام بمراجعة مدى ملاءمة المنتج للحالة الصحية المسجلة قبل إتمام عملية الشراء، الأمر الذي يسهم في توجيه الطلبة نحو خيارات غذائية أكثر صحة، ويعزز ثقافة الوقاية والوعي الصحي في المجتمع المدرسي.

ويعكس المشروع مستوى المهارات التقنية والابتكارية التي يمتلكها طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقدرتهم على توظيف معارفهم في تطوير حلول عملية ومستدامة تخدم المجتمع وتدعم جودة الحياة، انسجامًا مع رؤية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة عالميًا.

وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية ومدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: نفخر باختيار مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرع الشارقة ضمن أفضل 10 مدارس عالميًا في فئة دعم الحياة الصحية، وهو إنجاز يجسد نجاح منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في توفير بيئة تعليمية متقدمة ومحفزة على الابتكار والإبداع، ويعكس جهود الطلبة والكوادر التعليمية في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات أثر مجتمعي ملموس.

وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مدارس التكنولوجيا التطبيقية على المستوى العالمي، ويعزز دورها في دعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، من خلال إعداد أجيال قادرة على تطوير حلول مستقبلية تسهم في خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة.

وتُعد جوائز أفضل المدارس العالمية التي تنظمها مؤسسة T4 Education من أبرز الجوائز التعليمية الدولية، حيث تحتفي بالمبادرات التعليمية المتميزة ذات الأثر الإيجابي في المجتمعات، وتكرّم المدارس التي تقدم نماذج رائدة ومبتكرة في مواجهة التحديات التعليمية والمجتمعية على مستوى العالم.