"الإمارات للدواء": مستقبل الرعاية الصحية يرتكز على منظومة تضع الإنسان في صميم أولوياتها

أبوظبي في 30 يونيو/ وام / أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن مستقبل الرعاية الصحية يرتكز على منظومة متكاملة تواكب احتياجات المجتمع، وتضع الإنسان في صميم أولوياتها، بما يعزز الوقاية، ويرتقي بجودة الحياة، ويدعم استدامة المنظومة الصحية.

وقالت، في تصريح خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن اعتماد مجلس الوزراء لإستراتيجية الإمارات للطب التكاملي يجسد هذا التوجه، من خلال بناء منظومة صحية تجمع بين الطب الحديث والممارسات التقليدية والتكميلية، وفق أسس علمية راسخة، وبأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضافت أن مجلس الإمارات للطب التكاملي يقود المرحلة التنفيذية للإستراتيجية عبر تحديد الأولويات، وتعزيز الأطر التنظيمية، وبناء الشراكات، بما يرسخ مكانة الطب التكاملي ضمن المنظومة الصحية الوطنية، ويعزز الثقة المجتمعية بهذا القطاع، انسجاماً مع تطلعات دولة الإمارات في تطوير خدمات الرعاية الصحية.

وأوضحت أن رؤية المجلس تتمثل في بناء قطاع منظم ومستدام، من خلال توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية والصحية والبحثية والتعليمية، إلى جانب تطوير معايير الممارسة، وتنظيم القطاع، والاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يوفر بيئة متكاملة تدعم نمو هذا المجال وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الكعبي أن نجاح أي قطاع صحي يقاس بأثره المباشر في حياة أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن هذا المبدأ يشكل الأساس الذي يستند إليه المجلس في تنفيذ مستهدفاته وتعزيز جودة الخدمات الصحية في الدولة.