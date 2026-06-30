النرويج تتخطى كوت ديفوار وتتأهل لدور الـ16 في مونديال 2026

دالاس في 30 يونيو / وام / تأهل منتخب النرويج إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم، على استاد دالاس ضمن منافسات دور الـ32.

وافتتح أنطونيو نوسا التسجيل لمنتخب النرويج في الدقيقة 39، قبل أن يدرك أماد ديالو التعادل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 74، فيما منح إرلينغ هالاند منتخب بلاده بطاقة التأهل بإحرازه هدف الفوز في الدقيقة 86.

ويلتقي منتخب النرويج في دور الـ16 مع منتخب البرازيل، الذي تأهل بدوره عقب فوزه على منتخب اليابان في الدور ذاته.