منح "علامة دبي للوقف" لثلاث علامات تجارية داعمة لمبادرة "وقف طاولة"

دبي في الأول من يوليو /وام/منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي ممثلةً بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة "علامة دبي للوقف" لثلاث من العلامات التجارية التابعة لشركة إندكس للتجارة والاستثمار وتشمل ياتسودوكي /Yatsudoki/ ويوكو موكو /YOKU MOKU/ ودي إكس بليندز /DXBlends/ تقديراً لمساهمتها في مبادرة "وقف طاولة في مطعم" ضمن حملة "شباب الخير" دعما للمشاريع الوقفية وتعزيزاً للأثر المجتمعي المستدام.

تقوم مبادرة "وقف طاولة في مطعم" على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في المطعم أو تخصيص نسبة من عوائد المطعم لإنشاء وقف خيري مستدام يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع .

وانضمت المطاعم المكرّمة إلى المبادرة من خلال تخصيص جزء من عوائدها لدعم البرامج الخيرية في مختلف القطاعات بما يسهم في تعزيز استدامة العمل الخيري وتوسيع أثره المجتمعي.

جاء منح "علامة دبي للوقف" تقديراً للدور الذي تؤديه هذه المطاعم في دعم المبادرات الخيرية والمجتمعية وترسيخ مفهوم الوقف بوصفه أداة تنموية مستدامة تضمن استمرار العطاء وتحقيق أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع.

وقالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة إن مبادرة "وقف طاولة" تمثل نموذجاً مبتكراً يتيح للمطاعم والجهات العاملة في قطاع الضيافة الإسهام في العمل الوقفي بأسلوب عملي ومستدام من خلال ربط النشاط التجاري بأهداف مجتمعية وإنسانية ذات أثر مستدام.

وأكدت سعي المركز إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم الوقف المبتكر من خلال نماذج مرنة ومبتكرة تعزز استدامة العطاء وتسهم في توفير موارد وقفية تدعم البرامج الخيرية والإنسانية في مختلف القطاعات بما يواكب رؤية دبي في ترسيخ الوقف أداة تنموية فاعلة ومستدامة.

وأوضحت أن "علامة دبي للوقف" تشكل حافزاً للمؤسسات والشركات لتبني مبادرات مسؤولة تسهم في خدمة المجتمع وتعكس التزامها بقيم العطاء والاستدامة والشراكة المجتمعية.

من جانبه ثمن المهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لإندكس القابضة هذا التكريم ووصفه بأنه مسؤولية مُلهمة ودافع لمواصلة مضاعفة الجهود في دعم هذه المبادرات انسجاماً مع رؤية دبي في تعزيز ثقافة العطاء المؤسسي المستدام.

وقال : " يُعدّ الوقف في دبي نموذجاً عالمياً فريداً يجمع بين القيم الإسلامية والابتكار المؤسسي ويعكس في الوقت ذاته ما تتميّز به إمارة دبي من ريادة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للعمل المجتمعي".

وأعرب عن فخر إندكس القابضة بالهوية الإماراتية وحرصها على أن تكون جزءا فاعلا من المبادرات التي تنسجم مع هذه الهوية وتعبر عن قيمها المؤسسية وتدعم رؤيتها في ترسيخ الأثر الإيجابي المستدام في المجتمع.

ودعا المدني جميع المؤسسات إلى الاطلاع على هذا النموذج الوقفي الناجح والمساهمة فيه كلٌ حسب قدرته وإمكاناته فكل مساهمة مهما كان حجمها تُحدث أثراً حقيقياً ومستداماً في المجتمع.