"نسائية دبي" تطلق برنامج "قيظ المهارات" لتمكين الفتيات وتنمية قدراتهن 6 يوليو

دبي في الأول من يوليو /وام/ تنظم جمعية النهضة النسائية بدبي النسخة الجديدة من برنامجها الصيفي السنوي "قيظ المهارات 2026" خلال الفترة من 6 إلى 30 يوليو المقبل مستهدفة ما بين 50 و60 فتاة تتراوح أعمارهن بين 7 و16 عاماً ضمن برنامج متكامل يجمع بين التعليم والترفيه وتنمية المهارات الحياتية والإبداعية.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية أن برنامج "قيظ المهارات" يأتي انسجاماً مع رؤية جمعية النهضة النسائية في تمكين الفتيات وتنمية قدراتهن وصقل مهاراتهن الشخصية والإبداعية من خلال توفير بيئة تعليمية وتفاعلية تجمع بين المعرفة والمتعة وتسهم في إعداد جيل واعٍ ومبتكر وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

وقالت : " حرصنا هذا العام على تصميم برنامج متجدد يواكب اهتمامات الفتيات وتطلعاتهن ويعزز مهارات القرن الواحد والعشرين من خلال أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال إلى جانب الأنشطة الفنية والتراثية والمهارية التي ترسخ الهوية الوطنية وتنمي روح المبادرة والإبداع".

وأكدت سعي الجمعية من خلال البرنامج إلى إعداد جيل من الفتيات يمتلك المهارات والمعارف والثقة بالنفس ويستثمر أوقات الإجازة الصيفية في أنشطة هادفة تسهم في بناء شخصيات متوازنة وقادرة على الإبداع والابتكار وخدمة المجتمع.

من جانبها قالت خولة المطروشي مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل بجمعية النهضة النسائية بدبي إنه سيتم تقسيم المشاركات إلى فريقين هما "فريق الأفكار" للفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات و"فريق الفرص" للفتيات من 11 إلى 16 عاماً بما يتيح تقديم أنشطة تتناسب مع احتياجات كل فئة عمرية وقدراتها.

ويشارك في تنفيذ البرنامج فريق متكامل يضم إدارة فعاليات أجيال المستقبل وإدارة الفعاليات الدينية والثقافية وإدارة الفعاليات الفنية وإدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية إلى جانب وحدة التطوع والإعلام في إطار تكاملي يهدف إلى تقديم تجربة ثرية ومتنوعة للمشاركات.

ويتضمن "قيظ المهارات 2026” باقة واسعة من الفعاليات والورش المتخصصة تشمل ورش التصوير بالموبايل وتطوير مهارات إنتاج المحتوى المرئي والفنون والأشغال اليدوية والرسم على مختلف الخامات وورش الطبخ وتنمية المهارات المنزلية والخياطة ومختبر الإبداع والابتكار وورش الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والأمن السيبراني والتوعية الرقمية والإسعافات الأولية ومهارات التصرف في الحالات الطارئة.

ويضم البرنامج أيضا "يوم التحديات والمغامرات" الذي يقدم أنشطة حركية ومسابقات ذهنية وتفاعلية تسهم في تعزيز روح الفريق وتنمية مهارات الاستكشاف والتفكير الإبداعي إلى جانب أنشطة المرح والألعاب التفاعلية ورحلة ترفيهية خارجية تمنح المشاركات تجربة مختلفة تجمع بين التعلم والاستمتاع.

ويخصص البرنامج أيضا "اليوم الإماراتي" لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء من خلال أنشطة تعريفية بتاريخ دولة الإمارات وإنجازاتها وورش فنية وحرف تراثية مستوحاة من الموروث الإماراتي الأصيل بما يعزز ارتباط الفتيات بثقافتهن الوطنية واعتزازهن بهويتهن.

ويتضمن البرنامج "التاجر الصغير" الذي يهدف إلى تنمية الحس التجاري ومهارات ريادة الأعمال لدى المشاركات عبر ورش تدريبية حول التخطيط والتسويق وإدارة المشاريع الصغيرة ويختتم بيوم تطبيقي تعرض فيه الفتيات منتجاتهن وتسوقها بأنفسهن بما يتيح لهن تطبيق معارفهن عملياً واكتساب خبرات مبكرة في عالم الأعمال.