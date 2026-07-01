شرطة أبوظبي تُعزز الوعي الأسري بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية

أبوظبي في الأول من يوليو/ وام/ نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة توعية بعنوان "مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع"، وذلك في مجلس ربدان بأبوظبي ومجلس زاخر بمدينة العين، بحضور منتسبي شرطة أبوظبي، تزامنًا مع اليوم العالمي للمخدرات، وضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، ومبادرات عام الأسرة 2026.

وأكد العقيد محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات ودور الأسرة في حماية الأبناء من الوقوع في براثن الإدمان، مشيرًا إلى حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ البرامج والمبادرات التوعوية الهادفة إلى الوقاية من المخدرات وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

وأوضح الرائد الدكتور حمد سيف اليحيائي من مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، أن الوقاية تبدأ من الأسرة وتتكامل مع دور المؤسسات التعليمية والمجتمعية، منوها إلى أن رفقاء السوء وضعف الوعي والضغوط النفسية والاجتماعية من أبرز أسباب التعاطي.

وأكد أهمية ترسيخ السلوك الإيجابي والالتزام بالقيم الأخلاقية لحماية أفراد المجتمع، إلى جانب توعية رجال الأمن بالمحافظة على الانضباط المهني والابتعاد عن كل ما يؤثر في جاهزيتهم وأدائهم.

تناولت الجلسة التعريف بأنواع المخدرات وأسباب التعاطي وآثارها السلبية، واستعراض جهود شرطة أبوظبي في المكافحة والوقاية، والتوعية بخدمة «فرصة أمل»، إلى جانب التعريف بقنوات الإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626 أو بالرسائل النصية إلى 2828، أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، وشهدت تفاعلًا من الحضور من خلال المداخلات والاستفسارات حول سبل الوقاية وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء.