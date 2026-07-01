ختام ناجح للنسخة الـ 6 من "دورة ألعاب مدارس دبي" وتتويج الفائزين

دبي في الأول من يوليو /وام/ اختتمت اليوم النسخة السادسة من "دورة مايديا لألعاب مدارس دبي"، أكبر دورة رياضية مدرسية من نوعها في الإمارة والتي تمثل إحدى المحطات الرئيسة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقلها ضمن مشروع إعداد الأبطال الرياضيين.

أقيمت الدورة بتنظيم من مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والاتحادات الرياضية، وأندية دبي، وبالشراكة مع شركة "إي أس أم" الشريك التشغيلي للبطولة.

حضر الحفل الختامي وتكريم الفائزين، سعادة غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وسعادة أحمد الخاجة، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وسجلت الدورة في نسختها السادسة أرقاماً قياسية، بمشاركة أكثر من 21 ألفاً و230 طالباً وطالبة من 195 مدرسة حكومية وخاصة، تنافسوا في 27 رياضة متنوعة، بما يعكس النمو المتواصل للرياضة المدرسية في دبي.

وشهد الحفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بعد أشهر من المنافسات التي أسفرت عن تتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات.

وفي الترتيب العام للمدارس الابتدائية، جاءت "أكاديمية جيمس مودرن" في المركز الأول، تلتها "أكاديمية جيمس دبي الأمريكية" ثانية، و"نورد أنجليا الدولية" ثالثة، و"مجمع زايد التعليمي بالورقاء" رابعاً، و"مدرسة الصفا كوميونيتي" خامسة.

وفي فئة المدارس الثانوية، أحرزت "مدرسة كريدينس الثانوية" المركز الأول، تلتها "أكاديمية جيمس مودرن" في المركز الثاني، و"مدرسة جيمس متروبول" ثالثة، و"كلية جميرا" رابعة، و"أكاديمية جيمس ويلينغتون - الخيل" خامسة.

وفي منافسات الفرق للمرحلة الابتدائية، تصدرت "أكاديمية جيمس مودرن" الترتيب، وجاءت "مدرسة جيمس جميرا الابتدائية" ثانية، و"المدرسة الفرنسية الدولية جورج بومبيدو" ثالثة، و"مدرسة جيمس متروبول" رابعة، و"مدرسة سنمارك" خامسة.

وفي منافسات الفرق للمرحلة الثانوية، حلت "مدرسة وينشستر جبل علي" أولاً، تلتها "مدرسة جبل علي" ثانية، و"مدرسة ديرة الدولية" ثالثة، و"مدرسة جيمس متروبول" رابعة، و"مدرسة جيمس الدولية" خامسة.

وشهد الحفل تكريم 10 طلاب ضمن فئة "مواهب الجيل القادم" للمرحلة الابتدائية، إلى جانب تكريم 105 طلاب وطالبات بجائزة "المواهب الصاعدة" تقديراً لتميزهم خلال المنافسات.

وتحظى المدارس والطلاب الفائزون في هذه النسخة بفرصة تمثيل إمارة دبي في "الألعاب المدرسية الإماراتية"، بما يعزز مسار تطوير المواهب الرياضية وتمكينها من المنافسة على المستوى الوطني.