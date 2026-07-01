هاري كين يقود إنجلترا إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد فوزها على الكونغو الديمقراطية

أتلانتا في الأول من يوليو /وام/ تأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد فوزه على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم في مدينة أتلانتا ضمن منافسات دور الـ32.

وتقدم منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مبكراً بهدف سجله بريان سيبينغا في الدقيقة السابعة، قبل أن يقود قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين العودة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 75، ثم هدف الفوز في الدقيقة 86.

ويلتقي منتخب إنجلترا في الدور المقبل مع منتخب المكسيك يوم 6 يوليو على استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي.