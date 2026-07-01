انطلاق "خلوة تطويرإدارة الموازنات الحكومية" في الفجيرة

الفجيرة في الأول من يوليو/وام/ انطلقت "خلوة تطوير إدارة الموازنات الحكومية" التي تنظمها الدائرة المالية بحكومة الفجيرة، بمشاركة 20 جهة حكومية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية وتطوير منظومة العمل الحكومي بما يواكب توجهات حكومة إمارة الفجيرة نحو التحول الرقمي والتميز المؤسسي.

تناقش الخلوة سبل تطوير آليات إعداد وتنفيذ الموازنات الحكومية، ورفع كفاءة الإجراءات المالية، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية بما يدعم جودة الخدمات الحكومية واستدامة الأداء المؤسسي.

وشهدت الخلوة استعراض نتائج استبيان قياس رضا الجهات الحكومية عن خدمات إدارة الموازنات، والذي أظهر تحقيق نسبة رضا بلغت 93.3%، وتضمنت جلسات عصف ذهني تفاعلية ناقشت عدداً من المبادرات التطويرية المرتبطة بالتحول الرقمي لإدارة الموازنات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير برامج التدريب والتأهيل لتمكين الكوادر الحكومية ورفع كفاءتها في إدارة الموارد المالية.

وأكدت الدائرة المالية أن مخرجات الخلوة تشكل إطاراً عملياً وخارطة طريق لتطوير منظومة الموازنات الحكومية في الإمارة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيانات ومؤشرات تدعم اتخاذ القرار المالي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الحكومي ويواكب متطلبات التنمية المستدامة في إمارة الفجيرة. الحكومية»، بمشاركة 20 جهة حكومية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية وتطوير منظومة العمل الحكومي بما يواكب توجهات حكومة إمارة الفجيرة نحو التحول الرقمي والتميز المؤسسي.