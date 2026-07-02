"غرفة الشارقة" تستعرض مع سفير بلجيكا مسيرة التعاون الاقتصادي

الشارقة في 2 يوليو/ وام / استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مسيرة التعاون الاقتصادي المتميز بين إمارة الشارقة ومملكة بلجيكا وذلك خلال لقاء سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة خلال لقاء بمناسبة انتهاء مهام عمله.

حضر اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الأعمال والاتصال وعدد من المسؤولين.

وأعرب سعادة عبدالله سلطان العويس عن شكره لسعادة السفير البلجيكي على ما بذله من جهود دؤوبة ومتميزة خلال فترة عمله في دولة الإمارات وإسهاماته الفاعلة في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة ومملكة بلجيكا مشيدًا بالتعاون المستمر والمثمر بين سفارة مملكة بلجيكا وغرفة الشارقة والمساندة الفاعلة للعديد من المبادرات والفعاليات والملتقيات المشتركة التي نظمتها الغرفة بهدف تطوير الشراكات والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الإمارات وبلجيكا.

وثمن سعادته الدور الإيجابي والفاعل الذي قام به سعادة السفير أنطوان ديلكور في تعزيز جسور التواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وبلجيكا وما أبداه من حرص دائم وملموس على دعم المبادرات الاقتصادية المشتركة الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في الجانبين.

وأعرب عن تطلعه مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات مشتركة خلال الفترة الماضية بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الشارقة وبلجيكا نحو مستويات أكثر نمواً وازدهاراً.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة خلال اللقاء أن الغرفة تواصل تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الدولية وترسيخ أسس التعاون مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والأسواق الحيوية حول العالم بما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة ويعزز من مكانتها الرائدة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار والأعمال.

من جانبه عبّر السفير البلجيكي عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على ما وجده من تعاون وثيق ودعم متواصل وتسهيلات كبيرة حظي بها طوال فترة عمله في الدولة، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلجيكا وإمارة الشارقة شهدت تطورًا ملحوظًا ونموًا مستمرًا بفضل الرؤى المشتركة والتعاون البنّاء بين المؤسسات الاقتصادية المعنية في الجانبين.

وأشاد بالدور الحيوي والريادي الذي تضطلع به غرفة الشارقة في بناء الشراكات الدولية ودعمها المتواصل لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي وحرصها على تنظيم فعاليات وملتقيات اقتصادية نوعية كان لها أثر بارز في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي المشترك وتوفير بيئة مثالية للشركات للاستثمار والنمو.

وتطرق اللقاء إلى التعاون المشترك الذي أثمر عن تنظيم الدورة الثانية من "ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا" التي احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2024 في قصر "إيغمونت" التاريخي بمشاركة واسعة من رائدات الأعمال الإماراتيات والأوروبيات حيث شكّل الملتقى منصةً إستراتيجية رائدة لتعزيز قنوات التواصل بين سيدات ورائدات الأعمال واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار الواعدة وتسهيل تبادل الخبرات والمعارف.