شرطة الشارقة تطلق منصة توعوية لمكافحة المخدرات

الشارقة في 2 يوليو/ وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم في سيتي سنتر الزاهية ولمدة 4 أيام منصة توعوية للوقاية من المخدرات تحت شعار "حماية للفرد، وصون للمجتمع" بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات ونشر الثقافة الأمنية والوقائية بين أفراد المجتمع.

حضر الإطلاق اللواء عمر أحمد بو الزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ والعميد فيصل بن نصار المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع والعميد خالد الكي مدير مديرية المرور والدوريات والعميد ماجد سلطان العسم مدير مديرية الوقاية ومكافحة المخدرات إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وتضمنت المنصة العديد من المواد التفاعلية والأنشطة التوعوية التي سلطت الضوء على مخاطر الإدمان وآثاره الصحية والاجتماعية والأمنية إلى جانب التعريف بأحدث أساليب الوقاية من خلال دليل تعريفي متكامل كما ستتيح المنصة للزوار فرصة الاستفادة من مبادرة تخفيض النقاط المرورية طوال أيام الفعالية في إطار تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في البرامج التوعوية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.

واستعرضت المنصة لعبة تفاعلية مبتكرة يمر خلالها الأطفال واليافعون بمحطات توعوية تتطلب منهم اختيار المسار الصحيح أو الخاطئ من خلال اتخاذ القرار المناسب وتهدف التجربة إلى ترسيخ مفهوم أن القرار الصحيح هو السبيل لحماية الفرد من الوقوع في براثن المخدرات بأسلوب تفاعلي يجمع بين التوعية والتجربة العملية ويعزز الرسائل الوقائية بطريقة مؤثرة سهلة الاستيعاب لمختلف الفئات العمرية.

وشهدت الفعالية توعية قانونية بالمادة 89 من المرسوم بقانون في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي تمنح متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة طلب العلاج طواعية سواء من خلال تقدمه بنفسه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أو المؤسسة التعليمية التي يدرس بها بعد استيفاء الإجراءات القانونية حيث يُودع في وحدة العلاج المختصة حتى تقرر خروجه في تأكيد على النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في التعامل مع حالات التعاطي من خلال إعطاء الأولوية للعلاج والتأهيل قبل المساءلة الجزائية وفق الضوابط القانونية.

وركزت المنصة على التعريف بالرقم المجاني 8004654 المخصص لاستقبال البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالمخدرات باعتباره قناة آمنة سرية تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية وتمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن أي معلومات تسهم في حماية المجتمع والحد من انتشار هذه الآفة.

وأكد العميد ماجد سلطان العسم أن تنظيم هذه الفعالية يأتي انطلاقاً من حرص شرطة الشارقة على ترسيخ مفهوم الوقاية باعتباره الركيزة الأساسة لمكافحة المخدرات وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن التوعية المجتمعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، مؤكداً أهمية تكاتف المؤسسات والأسر والأفراد لنشر ثقافة الوقاية والإبلاغ بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره.