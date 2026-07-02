"الشارقة الدولي للرياضات البحرية" ينظم ثلاثة مخيمات صيفية

الشارقة في 2 يوليو/ وام / ينظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برعاية مجلس الشارقة الرياضي ثلاثة مخيمات صيفية ضمن برنامج "عطلتنا غير" وذلك خلال يوليو الحالي بهدف استثمار أوقات فراغ النشء خلال الإجازة الصيفية وتعزيز ثقافة الرياضات البحرية وتنمية المهارات البدنية والاجتماعية للمشاركين في بيئة آمنة وممتعة.

ويستهل النادي برامجه بمخيم كلباء للرياضات البحرية الذي يقام على كورنيش كلباء وينطلق في 6 يوليو ويستهدف الذكور من الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً مع استضافة عدد من منتسبي نادي كلباء الرياضي الثقافي.

ويتضمن المخيم باقة متنوعة من الأنشطة تشمل رياضات الكاياك والشراع والجولات البحرية بالقوارب والألعاب البحرية الترفيهية وكرة القدم الشاطئية.

كما ينظم النادي مخيم دبا الحصن للألعاب المائية الذي سينطلق في 13 يوليو بالتعاون مع نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي ويقام داخل مسبح النادي ويقتصر على منتسبي النادي حيث يركز المخيم على تنمية الوعي بالسلامة المائية من خلال تعليم مبادئ الإنقاذ والإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية للغرقى إلى جانب تنظيم مسابقات وألعاب مائية تفاعلية.

ويختتم النادي برامجه الصيفية بمخيم خورفكان للرياضات البحرية الذي سيبدأ في 19 يوليو ويستهدف الذكور ضمن الفئتين العمريتين 7 إلى 12 عاماً و13 إلى 16 عاماً ويضم المخيم أنشطة متنوعة تشمل الكاياك والشراع والجولات البحرية والألعاب الترفيهية وكرة القدم الشاطئية إلى جانب استضافة عدد من منتسبي نادي خورفكان للمعاقين ونادي خورفكان الرياضي الثقافي وناشئة خورفكان في إطار تعزيز الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من البرامج الرياضية والترفيهية.

وتحظى المخيمات برعاية وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع اللذين يقدمان جوائز تشجيعية للمشاركين بما يسهم في تحفيزهم على التفاعل الإيجابي والمشاركة الفاعلة وترسيخ قيم التعاون والروح الرياضية خلال فعاليات المخيمات.

وأكد أحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أن المخيمات الصيفية تأتي في إطار حرص النادي على تقديم برامج نوعية تجمع بين التعليم والترفيه وتسهم في استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية بما يعزز مهاراتهم البدنية ويرسخ ثقافة الرياضات البحرية لديهم.