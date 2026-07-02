وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية هايتي لدى الدولة

أبوظبي في 2 يوليو/ وام / تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة فرانسوا غيوم الثاني، سفير جمهورية هايتي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وتمنّى سعادته للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية هايتي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد سعادة السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معربًا عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

وتجمع دولة الإمارات وجمهورية هايتي شراكة وعلاقات ثنائية تشهد نموًا متواصلًا في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والسياحة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والاستدامة البيئية فضلًا عن العمل الدولي متعدد الأطراف.