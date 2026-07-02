مجلس القيادة العليا بشرطة الشارقة يستعرض مستجدات المشاريع التطويرية وجودة الخدمات

الشارقة في 2 يوليو/ وام / ترأس سعادة الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة الاجتماع السابع لمجلس القيادة العليا بشرطة الشارقة الذي عقد اليوم بمقر القيادة بحضور أعضاء المجلس وذلك لمتابعة الأداء المؤسسي ومستجدات المبادرات التطويرية الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات وجاهزية المنظومة الأمنية.

وأكد سعادة القائد العام أن التطوير المستمر للخدمات الشرطية يمثل أولوية رئيسة في عمل القيادة مشيراً إلى أهمية مواصلة تبني الحلول الاستباقية والمبادرات النوعية التي تلامس احتياجات المجتمع والمتعاملين وترسخ الثقة في الخدمات الأمنية والخدمية التي تقدمها شرطة الشارقة.

واستعرض الاجتماع نتائج ومستجدات عدد من المشاريع الإستراتيجية والتقنية ومبادرات إسعاد المتعاملين إلى جانب أبرز نتائج أعمال مجلس القيادة العليا لعام 2025 وما تضمنته من مشاريع ومبادرات وتوصيات أسهمت في دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتعزيز جودة الحياة في المجتمع كما ناقش عدداً من المحاور الداعمة للتميز المؤسسي من بينها نتائج قياس رأي المعنيين حول التزام القيادة بتطبيق مبادئ الحوكمة وتقرير الشكاوى وما تضمنه من فرص تحسين تسهم في تعزيز سعادة المتعاملين وتحسين تجربة المتعاملين في الحصول على الخدمات.

كما تم تناول تطوير منظومة الحوافز الوظيفية لموظفي القيادة بما يعزز بيئة العمل الإيجابية ويحفز الكفاءات على الابتكار والإنجاز وينعكس إيجاباً على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات والمبادرات التطويرية بما يحقق أثراً ملموساً مستداماً ويعزز مكانة شرطة الشارقة وريادتها في العمل الأمني والخدمي.