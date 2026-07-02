شرطة الفجيرة تطلق حملة “صيف بلا حوادث”

الفجيرة في 2 يوليو/ وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات الحملة الفصلية الثالثة لعام 2026 تحت شعار “صيف بلا حوادث”، والتي تستمر على مدى ثلاثة أشهر ضمن خطة التوعية المرورية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي.

وتهدف الحملة إلى تعزيز السلامة على الطرق ورفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، بما ينسجم مع إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى توفير تنقل آمن باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد السير.

وأكد العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، حرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تعزيز أمن وسلامة الطرق من خلال نشر الوعي والثقافة المرورية وترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة بين السائقين ومستخدمي الطريق.

وتركز الحملة على توعية السائقين ومستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال فصل الصيف، وفي مقدمتها إجراء الفحص الدوري للمركبات والتأكد من صلاحية الإطارات ونظام التبريد والمكابح والإنارة، نظراً لتأثرها بارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب التقيد بالحمولة المسموح بها، بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وتتضمن الحملة تنفيذ برامج توعوية ومبادرات ميدانية وإرشادية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف نشر السلوكيات المرورية الإيجابية وتعزيز الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أعلى معايير السلامة على الطرق خلال موسم الصيف.